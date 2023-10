Mareile Höppner bei einem Auftritt in Leipzig.

Moderatorin Mareile Höppner hat in einem "Bild"-Interview über einen Stalker gesprochen. Dieser verfolgte sie offenbar lange.

Mareile Höppner (46) ist von einem Stalker in Angst versetzt worden. Das erzählt die Moderatorin in einem Interview mit "Bild". Dort sagte sie: "Ich hatte vor Jahren einen Stalker. Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste. Das war furchtbar." Damals sei sie Ende 20 gewesen und habe bei RTL gearbeitet. "Der Sender hat mir dann Security zur Seite gestellt."

Höppner fügte in dem "Bild"-Interview hinzu, sie sei "wirklich in Panik und verschreckt" gewesen und "habe es als ernste Bedrohung empfunden. Der Stalker war die ganze Zeit präsent". Er sei vor dem Sender gestanden, "schickte Blumen, hat sich als Blumen-Kurier verkleidet und kam so zu RTL Nord rein". Als der Stalker plötzlich weg war, sei immer die Frage geblieben, ob er wieder auftauche.

"Es war wirklich Horror!"

Das sei etwa zehn Jahre später tatsächlich passiert. Auf Social Media habe er sie angeschrieben, erzählt Höppner. Sie habe die Polizei eingeschaltet, allerdings ergebnislos. "Es war wirklich Horror!", fügte die Moderatorin hinzu, die sich "eine Kenntlichkeit im Netz" wünscht: "Dann wäre das gar nicht möglich!"

Mareile Höppner wird am heutigen Donnerstag (12. Oktober, RTL, 22:35 Uhr) in einem "stern TV Spezial" unter anderem über das Thema häusliche Gewalt sprechen. Auch Stalking soll dabei ein Thema sein.

Mareile Höppner: Ihre lange Karriere

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion von RTL Nord in Kiel. Anschließend stand sie zwei Jahre als Wettermoderatorin für "Guten Abend RTL" vor der Kamera, ehe sie die Sendung ab 2002 als Hauptmoderatorin übernahm. Nach weiteren Engagements unter anderem bei Sat.1 war Höppner von 2009 bis 2012 Gastgeberin der MDR-Talkshow "Riverboat". Ab 2008 führte sie durch das MDR-Boulevardmagazin "Brisant" im Ersten. Bei ihrem Abschied dort im Jahr 2022 wurde bekannt, dass die Moderatorin wieder zu RTL Deutschland wechselt.