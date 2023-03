Ein Diebstahl im Urlaub hat für viel Chaos im Alltag von Maren Gilzer gesorgt. Sie sitzt nun auf einem Schaden von 10.000 Euro.

Schauspielerin Maren Gilzer (63) ist während ihres Sizilien-Urlaubs mit ihrem Mann Harry Kuhlmann beklaut worden. Der "Bild am Sonntag" berichtet sie, dass ihr Mietwagen aufgebrochen worden sei, während sie mit ihrem Mann "einen Abstecher zu einem menschenleeren Strand gemacht" habe. Ihren Rucksack habe sie unglücklicherweise im Wagen gelassen, erklärt sie weiter.

Diebstahl mit Folgen

Denn in der Tasche habe sich ihr Schlüsselbund von zu Hause befunden. "Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich den aus Versehen mitgenommen habe", so Gilzer. Nach der Rückkehr habe das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, alle Schlösser in seinem Haus in Brandenburg austauschen müssen.

Und auch der einzige Schlüssel für ihr Auto, ein alter Chrysler PT Cruiser, sei gestohlen worden. "Mir ist zum Heulen, denn das Austauschen würde mehr kosten, als der Wagen wert ist. Über 2.000 Euro", sagt Gilzer. Sie suche nun jemanden, der ihr helfen kann.

Alles in allem sei durch den Diebstahl ein Schaden von mehr als 10.000 Euro zusammengekommen. Dafür habe die Dschungelkönigin von 2015 und "Glücksrad"-Fee an ihr Erspartes gehen müssen, denn durch die Corona-Krise habe sie in den letzten paar Jahren nur wenig arbeiten können.