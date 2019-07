Am kommenden Freitag feiert Schauspielerin Maren Kroymann ("Wendy - Der Film") ihren 70. Geburtstag. Zwar fühlt sie sich noch gar nicht so alt, aber so wirklich schlimm ist die von vielen gefürchtete Sieben vor der Null für sie auch nicht. "Die Sieben vorne ist ein ganz komisches Gefühl", erzählt sie der "Bild am Sonntag". "So alt fühle ich mich nicht! Aber ich habe jetzt gerade so viel zu tun wie noch nie zuvor in meinem Leben! Ich werde gesehen und gewürdigt. Das war lange, lange nicht so."

Aber nicht nur beruflich läuft es, auch in Sachen Gesundheit ist Kroymann offenbar noch sehr rüstig. Sie erzählt weiter: "Ich bin noch nicht baufällig. Habe zwar ein paar Zipperlein, kann nicht mehr so gut joggen gehen. Stattdessen kraule ich eben 1.000 Meter im Schwimmbecken, fahre Fahrrad und gehe walken. Das geht gut." Außerdem freue sie sich auf all jenes, "was in den nächsten Jahren kommt".