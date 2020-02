Die australische Schauspielerin Margot Robbie (28, "Once Upon A Time In... Hollywood") hat im Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" über Prinz Harry (35) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) gesprochen. "Ich kenne Prinz Harry schon eine Weile und er ist wirklich ein wunderbarer Mann." Robbie lernte den Royal laut "The Sun" 2015 bei einer Party von Model Suki Waterhouse (28) kennen. Die Entscheidung der Sussexes, England den Rücken zu kehren und fortan vor allem in Nordamerika zu leben, könne sie nur allzu gut nachvollziehen, so Robbie im Interview. Eine derart große Entscheidung falle einem nicht leicht, wie sie aus eigener Erfahrung wüsste.

"Ich vermisse London noch immer, aber ich hatte meine Gründe für meinen Umzug und die beiden haben ihre Gründe", sagt die Schauspielerin, die 2014 mit fünf Freunden in London eine Wohngemeinschaft gründete und heute mit ihrem britischen Ehemann Tom Ackerley (30) in Los Angeles wohnt. In ihr neues Zuhause würde sie die beiden Royals auch gerne einladen. "Sollten sie mehr Zeit in Los Angeles verbringen, würden wir uns sehr über ein Dinner mit ihnen freuen."

Harry und Meghan leben derzeit auf Vancouver Island. Für den Sommer plant das Paar laut dem US-Magazin "People", mehr Zeit in Meghans Heimatstadt Los Angeles zu verbringen. "Sie lieben es, in Kanada zu sein, aber sie schauen sich auch Häuser in L.A. an", verriet eine anonyme Quelle. Der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. (93) und die ehemalige US-Schauspielerin hatten Anfang Januar erklärt, als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten und finanziell unabhängig zu werden.