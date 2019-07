"Ich habe noch nie einen 'Star Wars'-Film gesehen. Ich schaue sie mir auch nicht mehr an, weil es die Leute so wütend macht."

Überraschendes Geständnis von Margot Robbie (29, "Suicide Squad")! Die Schauspielerin verriet bei einem Interview mit "MTV News" auf der Promotour für ihren neuen Film "Once Upon A Time In... Hollywood", dass sie noch nie einen "Star Wars"-Film gesehen hat. Nachholbedarf sehe sie allerdings nicht. "Ich will irgendwie einfach sehen, wie lange ich das durchziehen kann", so die 29-Jährige. Der neue Film von Quentin Tarantino (56), "Once Upon A Time In... Hollywood", startet am 15. August in den deutschen Kinos.