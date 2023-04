von Catrin Bartenbach Zu besonderen Anlässen versammeln sich Europas Königsfamilien gerne und häufig auf ihren Palastbalkonen. Aber nicht nur, um zu winken und sich feiern zu lassen – sie wollen so auch wichtige Botschaften vermittelt.

Der 83. Geburtstag von Dänemarks beliebter Monarchin Margrethe II. am vergangenen Wochenende wäre an und für sich kein Anlass für besondere Aufregung gewesen. Normalerweise hätte sich die Königin wohl auch ihren Untertanen gar nicht so feierlich in ihrer Stadtresidenz Schloss Amalienborg gezeigt. War es doch weder ein runder Geburtstag, noch stand ein besonderer Anlass wie das goldene Thronjubiläum im vergangenen Jahr an.