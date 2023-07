Wenn Maria Menounos ihre Narben auf dem Bauch ansieht, lächelt sie. Denn sie zeigen, welch schweren Kampf sie hinter sich hat. Nach einem Hirntumor bekam sie die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Vier gut sichtbare Narben auf dem Bauch von Maria Menounos symbolisieren, was die US-Moderatorin hinter sich bringen konnte.

Maria Menounos überlebte Bauchspeicheldrüsenkrebs

"Ich blicke zurück auf die Operation Anfang des Jahres und bin dankbar für die Kraft, mit der Gott mich gesegnet hat, um sie zu überstehen, und natürlich für all die wunderbaren Menschen, die er mir geschickt hat, um mir zu helfen! Jetzt sehe ich die Narben, die ich sorgfältig mit Sonnencreme geschützt habe, und ich lächle", schrieb die 44-jährige Moderatorin auf ihrem Instagram-Profil zu dem Bikini-Selfie.

Im Januar bekam Menounos eine erschreckende Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs im zweiten Stadium. Im Herbst vergangenen Jahres war die Moderatorin wegen anhaltender Bauchkrämpfe zum Arzt gegangen. Doch es wurde nichts gefunden. "Auf einem Flug einige Wochen später waren die Schmerzen so stark, dass es sich anfühlte, als würde jemand mein Inneres herausreißen", sagte sie "People" im Frühjahr. Sie ahnte, dass eben doch nicht alles gut war.

Bei erster Untersuchung übersehen

Bei einem Ganzkörper-MRT, das genauer war als die vorigen Untersuchungen, fanden Ärzte schließlich einen 3,9 Zentimeter großen Tumor. Für Menounous, bei der 2017 bereits ein gutartiger Hirntumor festgestellt wurde, ein Schock. "Ich fragte mich: 'Wie um alles in der Welt kann ich einen Hirntumor und Bauchspeicheldrüsenkrebs haben?'", sagte sie "People". Was die Schreckensdiagnose noch dramatischer machte: Menounos und ihr Partner erwarteten zu der Zeit ein Baby, das eine Leihmutter für sie austrug.

Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" sagte sie kürzlich, dass der Tumor sich in der Zeit zwischen den Arztbesuchen – November und Januar – in seiner Größe verdoppelt hatte. "Was ich seitdem gelernt habe, ist, dass verschiedene Scans verschiedene Dinge besser erkennen können", sagte sie in dem Podcast. So habe das Ganzkörper-MRT den Tumor deutlicher gezeigt als die ursprüngliche Untersuchung im vergangenen November.

Quellen: "People" / "Not Skinny But Not Fat"

