Schauspielerin Maria Sebaldt starb einem Bericht zufolge im Alter von 92 Jahren in der Nähe von München.

Noch mit 83 stand sie vor der Kamera, zuletzt für das "Traumschiff". Jetzt ist Schauspielerin Maria Sebaldt mit 92 Jahren gestorben.

Trauer um eine der letzten bekannten Schauspielerinnen der Nachkriegszeit: Maria Sebaldt ist im Alter von 92 Jahren in der Nähe von München gestorben, berichtet die "Bild"-Zeitung. Sie hatte zuletzt in einer Altersresidenz gelebt.

Rollen in "Tatort", "Derrick" und "Der Alte"

Sebaldt startete ihre Schauspiel-Karriere Ende der 40er Jahre, stand 1953 erstmals vor der Kamera. Sie spielte an der Seite von Heinz Rühmann, Liselotte Pulver und Heinz Erhardt, in Komödien, Western und Literaturverfilmungen. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören "Der Zigeunerbaron" (1954), "Der Hauptmann von Köpenick" (1956) und "Nick Knattertons Abenteuer" (1958).

1965 lernte sie ihren Mann, Schauspieler Robert Freitag (1916-2010), kennen, bekam mit ihm eine Tochter.

In den 80er Jahren startete sie noch einmal durch, spielte sich mit den TV-Serien "Die Wicherts von nebenan" und "Ich heirate eine Familie" in die Herzen der Zuschauer. Dazu kamen Gastrollen in TV-Reihen wie "Tatort", "Traumschiff", "Derrick" und "Der Alte". Noch 2014, im Alter von 83 Jahren, stand sie für das "Traumschiff" vor der Kamera.

Jetzt ist sie drei Wochen vor ihrem 93. Geburtstag friedlich eingeschlafen.