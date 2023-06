Maria Wedig hat allen Grund zur Freude: Seit einigen Tagen ist der Star aus "GZSZ" zweifache Mutter. In der RTL-Serie legt sie deshalb erst mal eine Paus

Schon seit knapp zwei Monaten befindet sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin Maria Wedig (39) nicht mehr am Set der Serie, sondern in der Baby-Pause. Nun verkündete sie in einer Pressemitteilung von Sender RTL die frohe Botschaft: Am 30. Mai kam ihr zweites Kind zur Welt. Bis auf Weiteres werde sie sich nun ganz und gar ihrer gewachsenen Familie widmen: "Wenn nicht jetzt, wann dann!? Ich werde einen wunderschönen Sommer und die nächsten Monate mit meiner Familie verbringen: schön entspannt und mit allen meinen Liebsten!"

Auch auf Instagram teilte der Star die Geburt des zweiten Kindes mit. Sie postete ein Bild einer Filmklappe mit der Aufschrift "Neu in der Crew", auch das Geburtsdatum des Babys ist darauf vermerkt. Als Regie-Duo wurde derweil "Sven und Maria" eingetragen, also die stolzen Eltern. Und auch die erstgeborene Tochter Leni durfte sich offenbar als Kamerakind versuchen.

Maria Wedig: Das geschieht mit ihrer Figur Nina bei GZSZ

Wedigs "GZSZ"-Abstinenz wird den Fans der Serie erst ab dem 19. Juni auffallen. Folge 7.789, die an diesem Tag ausgestrahlt wird, wurde noch mit ihr vorproduziert, Figur Nina verabschiedet sich dann ins Ausland. Dies zwar auf unbestimmte, aber nicht ewige Zeit, wie Wedig ihren Anhängern verspricht: "Nina und ich kommen dann nach einer Pause natürlich zurück zu 'GZSZ'. Demnächst!"