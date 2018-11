Mariah Carey (48, "All I Want For Christmas Is You") kann zurzeit gleich doppelten Erfolg feiern: Am Freitag erschien nicht nur ihr neues Album "Caution", sondern das bereits vor 17 Jahren veröffentlichte Album "Glitter" kletterte in derselben Woche an die Spitze der Top-Album-Charts bei iTunes. Im Interview mit Jimmy Fallon (44) erklärt die Sängerin den plötzlichen Erfolg der damaligen Flop-Platte mit der Fan-Bewegung #JusticeforGlitter.

Mit der Kamapagne wollten die Fans Carey eigentlich dazu bringen, mehr Songs davon zu performen, haben im Endeffekt damit aber unbewusst das schlechtverkaufte Album promotet. Damit gerechnet scheint die US-Amerikanerin nicht mehr wirklich zu haben - trotzdem freut sie sich natürlich: "Es hat mich damals fast zerstört, und jetzt?!"