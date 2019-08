Hierzulande sind Kartoffelchips aus dem Hause Walkers eher unbekannt, in Großbritannien hingegen jedem Kleinkind ein Begriff. Kein Wunder also, dass der Hersteller für seine Werbegesichter traditionsgemäß in die ganz oberste Schublade greift. Neuester Clou: Die US-amerikanische Sängerin Mariah Carey (49) hat laut "The Sun" einen ziemlich lukrativen Werbedeal unterzeichnet. Stolze neun Millionen Pfund (rund zehn Millionen Euro) soll die Diva für ihr Engagement einstreichen.

Geplant sei zunächst ein Werbeclip zu Weihnachten, in dem Carey ihren Mega-Hit "All I Want for Christmas Is You" zum Besten geben soll. Übrigens: Zu Careys prominenten Vorgängern als Walkers-Werbeikonen zählen neben dem englischen Fußball-Nationalhelden Gary Lineker (58) auch sämtliche Mitglieder der Spice Girls. In einem Bericht der "Daily Mail" heißt es, dass Carey mehr Geld bekommen soll, als Emma Bunton (43), Geri Horner (47), Mel B (44), Mel C (45) und Victoria Beckham (45) zusammen.