Wie die Mutter so die Tochter - das beweist das neueste Instagrambild von US-Sängerin Mariah Carey (48, "#1 to Infinity"). Die 48-Jährige veröffentlichte einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Töchterchen Monroe (7) auf einer Jacht zeigt. Beide setzen sich in identischer Pose vor der Kamera in Szene - das rechte Bein locker angelehnt, der Kopf neckisch nach rechts geneigt.

"Posieren wie Mama!", kommentierte auch Carey selbst das Urlaubsbild. Während Monroe brav in Badeanzug samt Schwimmweste in die Kamera grinst, lässt die Sängerin in einem Taucheranzug mit Mega-Dekolleté tief blicken. Monroe und ihr Zwillingsbruder Moroccan stammen aus Careys Ehe mit dem Comedian Nick Cannon (37). Die beiden waren von 2008 bis 2015 verheiratet.