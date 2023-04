Mariah Carey ist stolz auf ihre Kinder. Zum zwölften Geburtstag der Zwillinge teilt die Sängerin nun eine Reihe an Fotos der beiden.

Kaum zu glauben: Die Zwillinge von Pop-Diva Mariah Carey (54) feiern am heutigen Sonntag (30. April) bereits ihren zwölften Geburtstag. Auf Instagram teilte die stolze Mama einige Fotos der beiden und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an meine liebsten Menschen auf dem Planeten! Ich danke Gott jeden Tag für euch!"

"Our love is supernatural"

Die Fotos zeigen Tochter Monroe und Sohn Moroccan unter anderem im Urlaub mit Strohhüten, mit einem Hund im Arm und gemeinsam mit ihrer Mama am Weihnachtstag in Pyjamas. "Our love is supernatural", schreibt Carey weiter - ein Zitat aus ihrem Song "Supernatural". "Ihr werdet immer meine Babys bleiben."

Mariah Carey teilt Monroe und Moroccan mit TV-Entertainer Nick Cannon (42), mit dem sie von 2008 bis 2016 verheiratet war. Cannon wurde inzwischen noch weitere zehn Mal Vater und hat insgesamt zwölf Kinder von verschiedenen Frauen.