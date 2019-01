"Glücklich"

Nach den Feiertagen hat Popstar Mariah Carey (48, "All I Want for Christmas Is You") die Koffer gepackt und ist auf die warme Karibikinsel St. Barth geflüchtet, um dort den Jahreswechsel zu zelebrieren. Auch nach der Silvesternacht genießt die Sängerin die warmen Temperaturen und präsentiert sich ihren Fans auf Instagram in einem knappen Glitzer-Bikini in Rosa.