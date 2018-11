Wenn Mariah Carey (48, "We Belong Together") mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe (7) ihren Megahit "All I Want For Christmas Is You" beim Autofahren trällert und sich dabei noch filmt, sorgt das natürlich für gute Laune. Doch aufmerksame Follower wollen angesichts dieses Instagram-Videos so gar nicht in festliche Stimmung kommen. Denn die Pop-Diva hält es anscheinend nicht für nötig, sich oder ihre Kinder anzuschnallen.

Kein Wunder, dass sich unter dem Clip ein entsetzter Kommentar nach dem anderem reiht. Denn einige wissen nur zu gut, dass bereits ein unachtsamer Moment schlimme Folgen haben kann. Gerade Kinder ohne Gurt im Auto mitfahren zu lassen, ist extrem fahrlässig. Mariah Carey bleibt von der vielen Kritik scheinbar unbeeindruckt.