Während eines Radioauftritts bei "The Morning Mash Up" berichtete das Pop-Duo Chainsmokers von einer unangenehmen Begegnung mit Pop-Diva Mariah Carey (48, "Someday"). Während Andrew Taggart (29) und Alex Pall (33) genau wussten, wen sie vor sich hatten, waren sie zunächst erstaunt, dass die Sängerin sie auch kannte. Doch zu ihrer großen Enttäuschung, sagte Carey dann: "One Direction, richtig?", wie Pall in dem Interview erzählte.

Carey betrachtet die unangenehme Begegnung allerdings einfach mit Humor. Via Twitter schrieb sie kurz darauf: "Natürlich kenne ich euch. Ich liebe euren Song 'That's What Makes You Beautiful'." Den Post versah die 48-Jährige mit einem lachenden Smiley, denn das Lied ist eigentlich von One Direction.