Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (1958-2019) ist tot. Die schwedische Musikerin verstarb am Montag im Alter von 61 Jahren, wie unter anderem die schwedische Zeitung "Aftonbladet" unter Berufung auf ihre Managerin Marie Dimberg berichtet. "Mit großer Trauer müssen wir verkünden, dass eine unserer größten und beliebtesten Künstlerinnen weg ist", wird Dimberg zitiert. 2002 war bei Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert worden.

Das Pop-Duo Roxette, bestehend aus Per Gessle (60) und Marie Fredriksson, wurde 1986 in Schweden gegründet. Mit mehr als 75 Millionen verkauften Platten zählt die Band zu den weltweit erfolgreichsten der 1980er und 1990er Jahre. Die Singles "It Must Have Been Love" (1987), "Listen to Your Heart" (1989) oder "Joyride" (1991) waren echte Ohrwürmer ihrer Zeit.