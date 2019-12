Schweden hat einen seiner größten Popstars verloren. Marie Fredriksson (1958-2019) verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Roxette-Sängerin begeisterte mit ihrem Bandkollegen Per Gessle (60) und unzähligen Hits die internationale Musikwelt. Aber auch in ihrer Heimat war Fredriksson sehr beliebt - vor allem bei der schwedischen Königsfamilie, wie das Magazin "Royal Central" schreibt.

"Die traurige Nachricht, dass die Sängerin Marie Fredriksson verstorben ist, hat uns erreicht. Für viele in unserem Land und für meine eigene Familie ist ihre Musik eng mit Erinnerungen an besonders wichtige Momente im Leben verbunden", wird der schwedische König Carl Gustaf (73) zitiert.

Mit den "besonders wichtigen Momenten" dürfte er unter anderem zwei musikalische Auftritte gemeint haben: So spielten Roxette am Abend vor der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria (42) und dem heutigen Prinz Daniel (46) im Juni 2010 ihren Hit "The Look" exklusiv für das Paar. 2013 sang Fredriksson dann bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine (37) und Chris O'Neill (45) im Stockholmer Königspalast.