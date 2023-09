Das zweite Kind von Modedesignerin Marina Hoermanseder ist da. Vor allem das Geburtsgewicht sorgt für Staunen - und Respekt für die Mutter.

Die Designerin Marina Hoermanseder (37) hat mit einer Bilderreihe auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Der neue Erdenbürger hört auf den Namen Fritz, erblickte bereits am 7. September das Licht der Welt und brachte bei 57 Zentimetern ganze 4740 Gramm auf die Waage.

Unter den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten im Kommentarbereich tummeln sich auch diverse Promis. So ließ Marlene Lufen (52) ebenso Glückwünsche da wie Valentina Pahde (28) und Frauke Ludowig (59).

Im April die Schwangerschaft verkündet

Mit Bildern ihres Töchterchens Lotti hatte Hoermanseder (geb. 1986) im April angekündigt, dass sie wieder schwanger ist und ein weiteres Kind erwartet. Lachend hält die Kleine auf zwei bei Instagram veröffentlichten Fotos neben einem Hund Ultraschallbilder in die Kamera.

Im beigefügten Kommentar macht die österreichische Modedesignerin noch einmal klar, dass sie und ihr Partner Paul Nachwuchs erwarten. "Lotti wird eine große Schwester", schreibt Hoermanseder auf Englisch. Mit einem "Ich liebe dich", richtet die gebürtige Wienerin zudem eine kleine Liebeserklärung an ihren Partner.

"Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon drei Kinder. Aber im Leben kommt alles immer ein bisschen anders als geplant", hatte die Designerin im Juni 2020 der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Das erste Baby war zwar damals "nicht aktiv geplant, aber [wir] wussten, dass wir eines möchten - dass es dann so schnell klappt, war perfektes Timing".

Im Dezember, wenige Wochen nach der Geburt, hatte Hoermanseder spot on news dann stolz erzählt: "Unsere Kleine kam mit 56cm und 4.120g zur Welt, also ein ganz schönes Stück Arbeit - aber dank unserer tollen Entbindungsklinik und großartigen Hebamme hatte ich eine sehr schöne Geburt." Paul sei "ein großartiger Vater und vor allem ein Goldschatz" an ihrer Seite.