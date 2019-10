Mit seinem Team Borussia Dortmund schiebt Mario Götze (27) derzeit ein wenig Frust: Zum einen läuft es in der Liga nicht nach Plan, zum anderen bekommt der Weltmeister-Torschütze von 2014 momentan von seinem Trainer nur begrenzte Einsatzzeiten. Höchste Zeit also für den Fußball-Profi mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin Götze (29) mal ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Die beiden befanden sich in Mailand auf einem Kurztrip, wie sie ihre Fans via Instagram wissen ließ.

Von dort postete sie einige Bilder, unter anderem auch eines mit ihrem Mann. Darauf drückt sie ihrem Mario einen Schmatzer auf die Lippen und kommentiert den Schnappschuss mit "Amore mio", zu Deutsch "Meine Liebe". Interessent dabei: Mario Götze wurde bereits im Sommer mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Ein Transfer in der kommenden Winterpause scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Geht es also möglicherweise bald für länger in die italienische Modestadt? Zumindest Ann-Kathrin will bald zurückkehren, wie sie auf Instagram verlauten lässt. Dort heißt es unter einem der Posts von dort: "Ciao Milano, ich freu mich schon auf die baldige Rückkehr."