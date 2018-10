Im Mai gaben sie sich das Jawort: Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin sind das Traumpaar des deutschen Fußballs. Auf Instagram inszenieren sich die beiden gerne glamourös: bei Modenschauen in Mailand oder Urlauben am Strand. Doch privat legen das Model und der BVB-Spieler keinen Wert auf Luxus – im Gegenteil.

"Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren", sagte Ann-Kathrin Götze der Zeitschrift "Gala". Ihre gemeinsame Zeit sei eher unaufgeregt. "Wir sind wie Oma und Opa. Uns gefällt unser Leben so," erklärte die 28-Jährige. Auch wenn sie auf Fotos meist anders rüber komme, sei sie "kein Jetset-Mädchen", sondern ein "ganz normales Mädchen aus Emmerich", betonte Götze.

Ann-Kathrin Götze arbeitet erfolgreich als Model

Schon bevor sie und der Fußballer vor sechs Jahren ein Paar wurden, arbeitete Ann-Kathrin als Model. 2012 nahm sie an der siebten Staffel der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" teil und schaffte es unter die Top 50. Auf Instagram folgen ihr mehr als eine Million Menschen. Götze arbeitet für verschiedene Labels, ist unter anderem als Bademodenmodel in Anzeigen und Katalogen zu sehen.

Einen Traum will Ann-Kathrin Götze sich noch erfüllen: "Ich werde auf jeden Fall noch in Weiß heiraten", sagte sie zu "Gala". Im Frühjahr musste die geplante kirchliche Hochzeit kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Die kirchliche Trauung war für die Zeit nach der Fußball-Weltmeisterschaft geplant. Da Mario Götze nicht mit zur WM nach Russland fuhr, wurde er ins Trainingscamp von Borussia Dortmund berufen. Für wann die Hochzeit in Weiß geplant ist, verriet Götze jedoch nicht.

Mario Götze am Abend in Dortmund auf dem Platz

Am Mittwoch veröffentlichte Götze auf Instagram ein Foto von sich aus Amsterdam, während Mario Götze am Abend in Dortmund beim DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin auf dem Platz stehen wird. Bis zur nächsten gemeinsamen "Oma und Opa"-Zeit dauert es noch ein bisschen.