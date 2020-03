Schauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das bestätigte die New Yorker Theatergruppe "Playwrights Horizons", für die Blum jahrelang tätig war, via Twitter: "Mit Liebe und schweren Herzen ehrt Playwrights Horizons Mark Blum, einen lieben langjährigen Freund und vollkommenen Künstler, der diese Woche verstorben ist. Vielen Dank, Mark, für alles was du in unser Theater gebracht hat, und in alle Theater und zu dem Publikum auf der ganzen Welt. Wir werden dich vermissen." Dazu postete die Theatergruppe Bilder aus Blum Karriere.

Von Hollywood bis Broadway

Die Schauspielerei verfolgte Blum schon in seiner Jugendzeit. In den 70er Jahren begann er auf der Theaterbühne zu spielen. Später führte ihn seine Karriere ins Film-Business. Blum wurde durch Hollywood-Filme wie "Lovestick", "Desperately Seeking Susan" und "Crocodile Dundee" bekannt. Im Fernsehen war er Mitte der 1980er Jahre in der amerikanischen Sitcom "Sweet Surrender" zu sehen. Außerdem spiele er in vielen Stücken am Broadway, wie zum Beispiel in "Lost In Yonkers", "The Best Man" und "The Assembled Parties". Zuletzt verkörperte er in der Netflix-Serie "You", die Rolle des Buchhändlers Ivan Mooney.