Fragerunde auf Instagram "Ich will das gerade so": Mark Forster spricht offen über seinen Rückzug

von Laura Stunz Lange war es still um Mark Forster, jetzt meldet sich der "The Voice Kids"-Juror auf seinem Instagram-Account zurück. In einer Story offenbart er Details zu seinem plötzlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Wenige Wochen nach dem vergangenen Staffelfinale von "The Voice Kids" im Mai vergangenen Jahres sorgte "Au Revoir"-Sänger Mark Forster mit einer überraschenden Ankündigung für Aufsehen. Der 40-Jährige verschob alle 26 Konzerte seiner großen Arena-Tour auf das Jahr 2024 mit der Begründung, mehr Zeit für sich zu brauchen.

Auf Instagram erklärte er seine Entscheidung damals damit, dass die Arbeit an den Shows jetzt bereits beginnen würde. "Show überlegen, Bühne ausdenken und natürlich proben", zählt er auf. "Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich gerade was anderes", sagt er offen.

Wie er ausführt, wolle er "mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten" und schon lange geplante Projekte endlich in die Tat umsetzen. Seither ist es still um den Sänger geworden. Zuletzt meldete er sich vor sieben Wochen mit einem Schwarzweißfoto aus London und schrieb in Erinnerung an seinen Hit "Kogong": "Als wir mal in den Abbey Road Studios ein Liedchen namens Kogong aufgenommen haben… Die Bilder von @robert.winter sind grad bei mir aufgetaucht und triggern meinen Bock auf Musik machen. Wird schon alles."

Mark Forster: "Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß"

Jetzt meldet er sich mit einem Update zurück und beantwortet die Anliegen seiner Community in einer Fragerunde. Auf die Frage, warum es die vergangenen Monate so still um ihn gewesen sei, antwortet Forster: "Ich will/wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß." Er ergänzt: "Es geht mir richtig gut und ich arbeite im Stillen. Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen." Zudem sei er aktuell noch außer Lande unterwegs.

Klingt fast so, als dürften sich die Fans schon bald auf neue Hits des Sängers freuen, die letzte Single des Sängers mit dem Titel "Memories & Stories" erschien im Oktober 2022. In jedem Fall scheint die Community heiß auf neue Songs zu sein - auf die Frage, wann es wieder neue Musik gebe, äußert Forster: "Dass das hier jede zweite Frage ist, macht mich gerade froh."