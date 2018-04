"Es wird nicht die ganze Zeit gekuschelt wie im vergangenen Jahr."

Für die nunmehr fünfte Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" schlüpft Hit-Gigant Mark Forster (34, "Chöre") in die Rolle des Gastgebers. Im Interview mit der Zeitschrift "TV Digital" verrät er nun: Es gäbe zwar auch in diesem Jahr "krasse, emotionale Momente", der Vibe sei jedoch ein anderer, sodass sich die Teilnehmer nicht ständig in den Armen liegen würden. Viel eher könne sich der Zuschauer auf Momente des Staunens gefasst machen. "Momente, wo ich mit offenem Mund dastehe und denke: 'Oh mein Gott, was passiert jetzt?'" "Sing meinen Song" läuft ab dem 24. April immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX.