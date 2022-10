von Eugen Epp Mark Forster zeigt sich grundsätzlich nur mit Mütze. Auf dem Cover seiner neuen Single macht er aber eine Ausnahme. So ganz wird die Neugier der Fans trotzdem nicht befriedigt.

Eigentlich ist Mark Forster der Inbegriff des kappetragenden Popsängers – die Öffentlichkeit kennt ihn nur so. Über die Jahre ist das Käppi zu Forsters unverkennbarem Markenzeichen geworden. Über den Musiker wurde in der Vergangenheit schon gewitzelt, er nehme seine Mütze nicht einmal zum Schlafengehen ab. Doch jetzt lüftet der 39-Jährige das Geheimnis, wie er "oben ohne" aussieht.

Und dass es sich dabei um eine große Enthüllung handelt, ist Mark Forster sehr wohl bewusst. Die Präsentation seiner neuen Single "Memories & Stories", die am Freitag erscheint, inszenierte er wie eine Apple-Keynote, bei der neue Produkte vorgestellt werden. Auf einer Leinwand zeigte er dann das Cover zum neuen Song – und das schmückt niemand als Forster selbst ohne Mütze. "Ja, das bin ich auf dem Foto da", bestätigte er auf Instagram. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein aktuelles Foto, sondern um ein Bild aus Teenagertagen.

Mark Forster zeigt Aufnahmen aus seiner Jugend

Damals trug der Sänger offensichtlich schon seine Nerdbrille, wagte sich aber noch ohne Kappe nach draußen. Selbstironisch verkündet Forster, dass er mit dem neuen Song gleich drei Produkte vorstelle: "ein Single-Cover, einen Frisurentrend und eine Zeitmaschine". Schon vorher hatte er seine Fans auf die Folter gespannt mit der Ankündigung, das Video zu der neuen Single werde sein "bisher privatestes". Dem Teaser nach zu urteilen sind darin Aufnahmen aus Forsters Jugend zu sehen.

Soundtracks Von "Lose Yourself" bis "Bella Ciao": Songs, die durch Filme und Serien zu Mega-Hits wurden 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter "Lose Yourself" (Eminem) in "8 Mile" Natürlich steuerte Eminem für seinen biografischen Film "8 Mile" zu einem großen Teil selbst die Musik bei. "Lose Yourself" läuft zwar nur im Abspann, wurde aber zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder überhaupt und zur meistverkauften Single von Eminem. Mehr

Über die Teenagerfrisur von Mark Forster kann man gespaltener Meinung sein – so wie einige Prominente, deren Reaktionen der Sänger einfing und auf TikTok zeigte. Klaas Heufer-Umlauf zeigte sich ratlos: "Warum hast du das gemacht, was sollte das?" Rea Garvey zeigte sich geradezu fassungslos, Michael Patrick Kelly stellte Ähnlichkeiten fest: "Sieht ja fast so aus wie ich." Ein Kompliment gab es hingegen von Sascha Vollmer, dem Sänger der Band The BossHoss: "Sieht top aus, Spitzenbild. Guck mal, es geht doch auch ohne Käppi." Wie es aktuell unter der Mütze von Forster ausschaut, bleibt aber weiterhin ein Geheimnis.

Quellen: Mark Forster auf Instagram / Mark Forster auf TikTok

Sehen Sie im Video: Anfang der 2000er Jahren kam Avril Lavigne praktisch aus dem Nichts. Mit Songs wie "Complicated", "Sk8er Boi" und "Girlfriend" sang sie sich in die Herzen ihrer Fans. Dann folgt ein Schicksalsschlag. Wir zeigen, was Lavigne heute macht.