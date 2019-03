Die meisten kennen Mark Hamill (67) dank seiner Darstellung als Luke Skywalker in den "Star Wars"-Filmen. Jetzt schlüpft der Schauspieler aber in eine andere Kultrolle. Denn der US-Amerikaner wird im neuen Remake des Horrorfilms "Child's Play" seine Stimme der Mörderpuppe Chucky leihen. Das gab er selbst auf Instagram in einem kurzen Video bekannt.

Bis Fans Hamills Leistung bewerten können, müssen sie sich noch etwas gedulden. Der Film kommt erst am 18. Juli in die deutschen Kinos. Man kann jedoch davon ausgehen, dass er gute Arbeit leisten wird - immerhin hat der 67-jährige schon etwas Erfahrung: Bereits in "Batman: The Animated Series" war er der Synchronsprecher für die Rolle des Jokers...