Mark Wahlberg (48, "Plötzlich Familie") soll vom vollen Terminkalender seines Kollegen Chris Evans (38, "Captain America: The First Avenger") profitieren. Aktuell befindet er sich in Verhandlungen, um Evans' Rolle im kommenden Actionthriller "Infinite" von Regisseur Antoine Fuqua (53, "The Equalizer") zu übernehmen. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Evans hatte erst im Februar für die Rolle unterschrieben, wurde nun aber in seinem Eifer ausgebremst. Der Film basiert auf dem Roman "The Reincarnationist Papers" (2009) von D. Eric Maikranz. Darin geht es um eine Geheimgesellschaft wiedergeborener Menschen, die sich an frühere Leben erinnern können. Der Film soll am 7. August 2020 in die US-Kinos kommen.