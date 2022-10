So sieht sein neues Leben in Las Vegas aus

Mark Wahlberg So sieht sein neues Leben in Las Vegas aus

Schauspieler Mark Wahlberg hat Los Angeles hinter sich gelassen und lebt seit einigen Monaten in Las Vegas. So sieht sein neues Leben aus.

Schauspieler Mark Wahlberg (51) hat den Umzug von Los Angeles nach Las Vegas gewagt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rhea Durham (44) und ihren vier Kindern lebt er seit einigen Monaten im US-Bundesstaat Nevada - und sieht den Umzug als "echten Neuanfang für uns alle". Das sagte Wahlberg der "Bild am Sonntag".

"Mehr Möglichkeiten für mich und meine Familie"

Im Wüstenstaat sei es "viel freier" und gebe "mehr Platz". "Ich sehe hier viel mehr Möglichkeiten für mich und meine Familie", so Wahlberg. Besonders für seine Kinder birgt der Umzug neue Gelegenheiten: "Meine Tochter will ein eigenes Pferd und einen Stall haben, mein Jüngster will mehr Golf spielen."

Aber ganz selbstlos ist der Umzug nicht: "Ganz ehrlich, ich möchte endlich auch mal von zu Hause arbeiten." In Kalifornien habe er nur eine Handvoll Filme vor Ort gedreht, sei meistens unterwegs gewesen. "Jetzt will ich von zu Hause arbeiten. Und das ist jetzt Nevada." Kürzlich hatte der Schauspieler in der US-Talkshow "The Talk" angekündigt, in Nevada ein Filmstudio gründen zu wollen, eine Art "Hollywood 2.0". Bereits 2017 eröffnete er gemeinsam mit seinem Bruder ein Restaurant in Las Vegas und kündigte schon damals an, einen Umzug nach Las Vegas zu erwägen.