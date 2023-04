von Eugen Epp Schauspieler Mark Wahlberg geht jeden Morgen um vier Uhr ins Fitnessstudio. In einem Interview erklärt er, wie er das schafft – und wie sich sein Training mit zunehmendem Alter verändert.

Ein gut trainierter Körper gehört für Mark Wahlberg zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Der Hollywood-Star ("Departed") investiert viel Zeit und Mühe in sein Training. Berühmt-berüchtigt ist dabei seine fanatische Disziplin – Wahlberg ist dafür bekannt, jeden Morgen um vier Uhr aufzustehen.

In einem Gespräch mit "Men's Health" erklärte der Schauspieler, wie sein aktuelles Fitnessprogramm aussieht. Denn mittlerweile hat auch Wahlberg – auch wenn man es ihm nicht ansieht – die 50 überschritten und muss sein Training dementsprechend anpassen. "Wenn man älter wird, will man sich bewegen können", so der 51-Jährige. Deshalb setze er mittlerweile vermehrt auf dynamische Übungen anstatt solcher, bei denen man statisch an einem Gerät arbeitet: "Sich auf ein stationäres Fahrrad zu setzen, ist gut für Bodybuilding, fürs Stählen, in Form kommen und all diese Dinge. Aber rauszugehen, viele Ausfallschritte zu machen und ähnliche Übungen – das ist es, was mich am Laufen hält."

Filmrollen als Motivation

Wahlberg denkt also nicht nur ans Hier und Jetzt, sondern sorgt in Sachen Gesundheit auch schon fürs Alter vor. Wohl auch, damit er noch lange körperlich anspruchsvolle Film- und Serienrollen übernehmen kann, denn die waren bisher meist seine Motivationsquelle für sein hartes Training. "In den letzten rund 20 Jahren hat das irgendwie diktiert, was ich tue und wie ich die kommenden vier oder fünf Monate jedes Jahr angehe", sagte er dem Magazin "People".

"Ich beginne zu begreifen, dass ich nicht versuchen muss, jeden zu übertreffen", erklärte der Schauspieler. Um gezielt einzelne Muskelgruppen zu stärken, setzt Wahlberg auf sogenanntes F-45-Training. Dabei werden in einer 45-Minuten-Einheit Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Zirkeltraining sowie Training mit dem eigenen Körpergewicht miteinander kombiniert. Dieses Vorgehen soll besonders viele Kalorien verbrennen.

"Secret Famous Places" Diese Filme stellt das deutsche Influencer-Paar nach 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Instagram "La La Land" Robin und Judith Lachhein eine Szene aus dem Film "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone nach – sieht elegant aus, war aber eine echte Herausforderung Mehr

Mark Wahlberg trainiert spezielle Klimmzüge

Wahlberg schwört dabei besonders auf eine Übung, die fast jeder kennt: Klimmzüge. Allerdings führt er selbst diese sozusagen in Zeitlupe aus, um sie besonders effektiv zu gestalten. Ein Klimmzug dauert bei ihm 40 Sekunden. Es komme nicht darauf an, so viel Gewicht zu heben oder so viele Wiederholungen wie möglich zu absolvieren, sondern die Anspannung zeitlich auszudehnen, meint Wahlberg. Diese Art des Trainings hätten ihm Experten schon vor 20 Jahren empfohlen – "ich wünschte, ich hätte auf sie gehört".

Das alles funktioniert allerdings nur mit viel Disziplin. Vor einigen Jahren hatte Wahlberg seinen durchgetakteten Tagesablauf veröffentlicht: Er steht jeden Morgen um 2.30 Uhr auf und ist schon vor vier Uhr morgens im Fitnesstudio. Daraus hat sich der "4-AM-Club" entwickelt, von Menschen, die im Morgengrauen schon trainieren. Für alle, denen das zu früh ist, hat Wahlberg zwei ganz einfache Tipps: bloß nicht den Snooze-Button drücken – und abends früh schlafen gehen. "Dann hast du immer noch acht Stunden Schlaf und trotzdem früh genug aufstehen."

Quellen: "Men's Health" / "People"

Sehen Sie im Video: Eine Zigarette, die von jetzt auf gleich verschwindet, Menschen mit gleicher Herzfrequenz oder sich selbst reparierende Gegenstände. In Filmen wird die Logik oftmals nach hinten gestellt, doch bei einigen Szenen, denkt man sich nur: Hä?