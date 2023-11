Meta-CEO Mark Zuckerberg hat sich beim Kampfsport-Training das Kreuzband gerissen. Eine OP soll Linderung bringen.

Mark Zuckerberg (39) gilt seit den Zeiten der COVID-19-Pandemie als Kampfsport-Enthusiast. Im vergangenen Jahr verriet der Meta-CEO dem bekannten Podcaster Joe Rogan (56) laut "CBSNews" in einem Gespräch, dass sein Mixed Martial Arts-Training seine Energie erhöhen würde, was sich nicht zuletzt als nützlich für den Arbeitsalltag herausgestellt hätte. Doch nun musste Zuckerberg, einer der reichsten Menschen der Welt, einen Dämpfer hinnehmen. Der 39-Jährige wird wohl für eine Weile auf sein geliebtes Kampfsport-Training verzichten müssen.

Mark Zuckerberg muss sich OP unterziehen

"Habe mein Kreuzband beim Training gerissen und bin gerade aus der OP gekommen, in der es ersetzt worden ist", schreibt Zuckerberg auf seinem eigenen Social-Media-Netzwerk Instagram. Eine Reihe von Bildern zeigen ihn in einem Krankenbett. Der Milliardär reckt auf der ersten Aufnahme siegessicher seine linke Faust in die Höhe, während sein Knie einbandagiert und gestützt ist. Auch Ehefrau Priscilla Chan (38) ist auf einem der Fotos auszumachen. Sie tupft ihrem verletzten Gatten liebevoll die Stirn ab.

Schwere Verletzung bei Mixed Martial Arts-Training

Die schwerwiegende Verletzung habe Zuckerberg laut seines Posts beim Training für einen Mixed Martial Arts-Kampf im kommenden Jahr erlitten. Dieser würde sich jetzt "etwas verzögern", so Zuckerberg weiter. Er habe jedoch nach wie vor die Absicht, in den Ring zu steigen.

Werden Mark Zuckerberg und Elon Musk jemals gegeneinander antreten?

Zuckerberg scheint seine Kampfsport-Karriere auch weiterhin konsequent vorantreiben zu wollen. So nahm der Tech-Milliardär erst im Mai dieses Jahres an einem Wettkampf im Brasilianischen Jiu-Jitsu teil, und holte bei seiner Wettkampf-Premiere in dieser Sportart sogleich eine Gold- und Silbermedaille.

Für Schlagzeilen sorgte über den Sommer auch ein - bislang rein verbaler - Schlagabtausch zwischen Tesla-CEO und X-Eigentümer Elon Musk (52) und Zuckerberg. Die beiden Milliardäre schienen sich zwischenzeitlich darauf geeinigt zu haben, ein sogenanntes "Cage Match" in einer umzäunten Arena zu bestreiten.

Doch dieser Schlagabtausch der Tech-Schwergewichte scheint mittlerweile wieder vom Tisch zu sein. So schrieb Zuckerberg im August auf seiner Plattform "Threads", dass Musk wisse, wie er ihn erreichen könnte, wenn er es "jemals ernst meint". Bis zu diesem Zeitpunkt wolle sich Zuckerberg auf Konkurrenten konzentrieren, "die den Sport ernst nehmen", wie "CBSNews" meldet.