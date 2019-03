Seit der ersten Staffel verkörpert Markus Brandl (44) den Bergretter Tobias Herbrechter in der TV-Serie "Die Bergretter" (seit 2009, ZDF). Doch nun steigt er aus, wie der Schauspieler am Mittwoch unter anderem auf seinem Instagram-Account bestätigte. "Liebe Bergretter Freunde - wie Ihr vielleicht schon erfahren habt, werde ich die rote Einsatzjacke weitergeben. Es war eine unglaubliche schöne, spannende Zeit, und die ist ja noch nicht ganz vorbei. Tobias kommt in der 11. Staffel nochmal...", verspricht er in seinem Post.

Warum er mit seiner Paraderolle aufhört, erklärt er auch: "Veränderung ist wichtig im Leben und bringt neue Erfahrung. Darauf freue ich mich und möchte mich jetzt neuen Projekten widmen", so Brandl.

"Zeit Euch zu danken!!!"

So groß seine Freude über die Entscheidung sein mag, emotional ist dieser Abschied nach so langer Zeit ebenfalls. "Zeit Euch zu danken!!! Für Euer Interesse und die lieben Nachrichten, Briefe ...!!! Es war mir eine Ehre! Ein Glücksfall!", richtet sich Brandl weiter an die Fans. Er bedankt sich aber auch bei der Produktionsgesellschaft, beim Sender und "den fantastischen Menschen in der Ramsau am Dachstein, dem großartigen Team und meinen lieben Kollegen".

An seine Kollegen wendet er sich mit den Worten: "Wir werden verbunden bleiben. Es waren intensive Begegnungen, aus denen tiefe Freundschaften entstanden sind. Was will man mehr". An seinen Nachfolger, Schauspieler Ferdinand Seebacher (29), schreibt er: "Viel Glück dem Neuen im Team. Er wird eine super Zeit haben. Da bin ich mir sicher", so Brandl. "Bleibt mir gewogen", verabschiedet er sich.