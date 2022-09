Sehen Sie im Video: Jason Segel – was macht Marshall aus "How I met your Mother" eigentlich heute?





















Die beliebte Sitcom umfasst neun Staffeln, die von 2005-2014 ausgestrahlt wurden. Schon vor dem Ende der Serie feierte der Schauspieler mit Blockbustern wie „Nie wieder Sex mit der Ex" im Kino Erfolge. Auch nach dem Ende hatte Segel noch einige Auftritte auf der Kinoleinwand, mittlerweile ist es allerdings ziemlich ruhig geworden um den Schauspieler.

Schon vor Jahren gestand er, dass er mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Mittlerweile soll das allerdings der Vergangenheit angehören. Auch heute noch arbeitet Segel erfolgreich als Schauspieler, doch meist in kleineren Produktionen.

Mit seiner Rolle in der Sportserie „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" wurde für den Serien-Star jetzt ein Traum wahr. In der biographischen Serie geht es um die berühmte Basketballmannschaft aus der Heimatstadt des "How I Met Your Mother" Stars Los Angeles.

Mehr