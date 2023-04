Rapper Marteria hat sich erstmals zu einem Ermittlungsverfahren gegen ihn in den USA geäußert. Grund für den Polizeieinsatz war demnach ein Streit mit seiner Freundin – mittlerweile ist das Verfahren eingestellt.

Ende März war Marteria in den USA in einen Polizeieinsatz verwickelt. Nun hat sich der Rostocker Rapper erstmals öffentlich dazu geäußert. Der Vorfall und die damit verbundenen Gewaltvorwürfe seien für ihn "extrem belastend" gewesen, schreibt Marteria in einem Statement, das er via Social Media verbreitete.

Marteria, der bürgerlich Marten Laciny heißt, schreibt darin: "Vor 3 Wochen hatten meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der – worauf ich nicht stolz bin – zu einem Polizeieinsatz führte." Danach hätten sich die beiden wieder vertragen, schreibt Marteria. "Um so erleichterter sind wir beide nun, dass die amerikanischen Ermittlungsbehörden sämtliche Vorwürfe fallengelassen und das Verfahren eingestellt haben. Es hat weder eine Kaution, noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben."

Ermittlungen gegen Marteria eingestellt

Die US-Staatsanwaltschaft und Marterias Anwalt hatten am Dienstag bestätigt, dass eine Anklage wegen Körperverletzung gegen den Musiker fallen gelassen worden sei. "Der Fall wurde eingestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mit diesem Ergebnis zufrieden bin", sagte Marterias Verteidiger Robert DeCurtins der dpa. "Ich freue mich, dass mein Klient rehabilitiert wurde", betonte er am Rande einer geplanten gerichtlichen Anhörung in North Carolina, bei der Marteria nicht anwesend war.

Marteria war Polizeiangaben zufolge in der Nacht vom 29. auf den 30. März in der US-Großstadt Charlotte kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Der Vorwurf der Behörden hatte damals zunächst auf Körperverletzung durch Strangulation sowie Angriff auf eine Frau in einem Innenstadt-Hotel gelautet.

In seinem Statement verwahrt sich Marteria nun auch gegen falsche Berichterstattung und Beleidigungen und bittet darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Er selbst wolle sich nun wieder auf die Musik und die kommenden Sommershows konzentrieren.