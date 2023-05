Martha Stewart bei einem Auftritt in New York.

Martha Stewart ist mit 81 Jahren das älteste Badeanzug-Covermodel der "Sports Illustrated". Auch Megan Fox posiert für das Magazin.

Martha Stewart (81) wird zum ältesten Covermodel der "Sports Illustrated": Sie posierte im Alter von 81 Jahren für die jährliche ikonische Bademodenausgabe des Magazins. Die TV-Persönlichkeit und Köchin ist eines von vier Covermodels in diesem Jahr. Die anderen Stars der Ausgabe sind die Schauspielerin Megan Fox (37), das Model Brooks Nader und die Musikerin Kim Petras (30).

"Als ich hörte, dass ich auf dem Cover von Sports Illustrated Swimsuit sein würde, dachte ich: 'Oh, das ist ziemlich gut.' Ich glaube, ich werde der älteste Mensch sein, der jemals auf dem Cover von Sports Illustrated zu sehen war", sagte Stewart in einem Interview mit dem Magazin über das Cover. "Und ich denke nicht viel über das Alter nach, aber ich dachte, das sei irgendwie historisch." Stewart posierte für das Shooting von Fotograf Ruven Afanador in der Dominikanischen Republik und erscheint in insgesamt zehn Looks.

Sie modelte schon mit 15

Martha Stewarts Karriere begann als Model im Alter von 15 Jahren. Später arbeitete sie als Börsenmaklerin an der Wall Street und gründete ein Catering-Unternehmen, das sich zu einem Lifestyle-Imperium entwickelte. Sie schrieb zahlreiche Kochbücher und wurde zum TV-Star. 2004 wurde Stewart dann unter anderem wegen einer Falschaussage hinsichtlich eines Aktiengeschäfts zu fünf Monaten Gefängnis und fünf Monaten Hausarrest verurteilt, konnte aber anschließend wieder an ihre beruflichen Erfolge anknüpfen.