16. Mai 2023

Martha Stewart ist mit 81 Jahren in Topform

Wer hätte gedacht, dass man im reifen Alter von 81 Jahren Bademode auf dem Cover einer begehrten Zeitschrift wie der "Sports Illustrated" präsentieren würde? Die amerikanische Unternehmerin Martha Stewart sicherlich auch nicht, doch als das Angebot im November 2022 kam, nahm sie an. Die Köchin hatte gerade einmal bis zum Ende Januar dieses Jahres Zeit, sich auf das leicht bekleidete Shooting in der Dominikanischen Republik vorzubereiten. Das Ergebnis des Fotoshootings, wo sie nun Auszüge bei Instagram zeigte, kann sich sehen lassen. Über ihre Erfahrung sagt sie: "Neue Sachen auszuprobieren, ist sehr gut. Angstfrei zu sein, ist sehr gut. Fürchte dich vor nichts." Mehr