Nachdem sein Freund, der kleinwüchsige Sportler Mathias Mester, in niveaulosen Kommentaren beleidigt wurde, machte Martin Rütter diese öffentlich. Nun meldete sich die Verfasserin beim stern.

Sein Video bei Facebook hatte für großes Aufsehen gesorgt: Leidenschaftlich wandte sich Hundeprofi Martin Rütter in einem Clip gegen Hass im Netz. Dabei unterschied er sorgfältig zwischen unbequemer Kritik, die jeder Promi durchaus aushalten könne, und echten Beleidigungen und Hasskommentaren. Zur letzteren Kategorie gehörten definitiv mehrere Kommentare, die eine Frau Rütters gutem Freund, dem kleinwüchsigen Sportler und "Let's Dance"-Kandidaten Mathias Mester, geschrieben hatte.

Die Frau, die Rütter in seinem Video auch namentlich nennt, hatte Mester mit einem behindertenfeindlichen und diskriminierenden Ausdruck bezeichnet und vermutet, dass er in der Tanzshow nur deshalb den dritten Platz belegt hätte, weil die Jury ihm "Mitleidspunkte" gegeben hätte. Rütter hatte daraufhin die Telefonnummer der Kommentatorin herausgefunden und sie am Telefon zur Rede gestellt. Nachdem sie anfangs versucht hatte, ihn abzuwimmeln und sagte, sie würde so etwas wie "Let's Dance" gar nicht schauen, meldete sie sich nun beim stern.

Martin Rütter: Kommentatorin meldet sich

In ihrer Mail an den stern richtet sich die Kommentatorin direkt an Mathias Mester, den sie auch schon versucht habe, telefonisch zu erreichen, allerdings erfolglos. "Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie gekränkt und verletzt habe. Ich kann gar nicht beschreiben, was in mich gefahren ist und möchte Ihnen versichern, dass ich meinen Fehler voll und ganz einsehe", schreibt die Frau.

Es ist ja häufig der Fall, dass Menschen erst über die Konsequenzen ihrer Äußerungen im Netz nachdenken, wenn sie im "echten Leben" darauf aufmerksam gemacht werden. Vielen ist nicht bewusst, dass sie auch mit ein paar hastig geschriebenen, beleidigenden Worten echte Menschen erreichen, auf die solche Kommentare Auswirkungen haben. Dennoch schafft es nicht jeder, sich ehrlich zu entschuldigen – ein Schritt, der Respekt verdient. "Mir tut das alles furchtbar leid", schreibt die Frau.

Echte Einsicht verdient Respekt

Der stern hat die Nachricht der Frau sowohl an Martin Rütter als auch an Mathias Mester weitergeleitet. Sie stimmte der Veröffentlichung nach Rückfrage zu. Sollte es zu einer Aussprache kommen, werden wir berichten.