Martin Semmelrogge hat seine Partnerin Regine Prause geheiratet. Und zwar sehr spontan im USA-Urlaub, wie der Schauspieler nun verriet.

Martin Semmelrogge (67) hat seine Partnerin Regine Prause (55) geheiratet, wie er dem Magazin "Bunte" erzählte. "Ich wollte meiner Frau mein Traumland, die USA, zeigen", sagte der Schauspieler: "Deshalb haben wir in Florida im Urlaub geheiratet. Ganz spontan, ohne große Hochzeitsgesellschaft, ein Freund war Trauzeuge."

Auf Mallorca, wo das Paar lebt, gab es laut "Bunte" anschließend noch eine Schiffshochzeit. "Das Gefühl war gigantisch", verriet Semmelrogge, "es ist ein Bund fürs Leben. Etwas Heiliges für mich. Jetzt sind wir eine echte Familie. Es ist toll, dass ich jetzt sagen kann: Das ist meine Frau. Die Krönung unserer Liebe."

Dritte Ehe für Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge hatte schon einmal in den USA geheiratet, seine verstorbene Frau Sonja, die im Sommer 2018 einem Krebsleiden erlag. Martin und Sonja Semmelrogge hatten sich laut "Bild" 1998 im kalifornischen Ventura das Jawort gegeben. Vor seiner Ehe mit Sonja war der Schauspieler schon einmal verheiratet, von 1985 bis 1991 mit Susanne Semmelrogge. Im Oktober 2019 hatte Semmelrogge "Bild am Sonntag" verraten, dass er wieder verlobt sei: "Ja, wir werden heiraten!", gab er damals bekannt. Kennengelernt hatte Semmelrogge seine heutige Ehefrau über seine verstorbene Frau Sonja.

Martin Semmelrogge feierte seinen Durchbruch als Schauspieler bereits 1981 mit dem Film "Das Boot" und war anschließend in zahlreichen Produktionen zu sehen. Im Januar 2023 sorgte Semmelrogge für Aufsehen, weil er trotz Ankündigung nicht ins RTL-Dschungelcamp einziehen konnte. Semmelrogge war als einzigem der insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Einreiseerlaubnis für Australien erteilt worden, er saß zwischenzeitlich in Doha fest. Es sei ihm bisher kein Visum ausgestellt worden, erklärten Sonja Zietlow und Jan Köppen in der ersten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023.