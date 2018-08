Sonja Semmelrogge hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie das Online-Magazin "Promiflash" unter Berufung auf das Management von Martin Semmelrogge berichtet, ist die Ehefrau des Schauspielers im Alter von 54 Jahren gestorben. Sonja Semmelrogge litt an Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs und hatte sich einer Chemo-Therapie unterzogen.

Seit 1999 waren Martin und Sonja Semmelrogge verheiratet, es war für den Schauspieler seine zweite Ehe. Sie kommt aus der gleichen Branche wie er: Sonja war Regisseurin und Künstleragentin. Gemeinsam führte das Paar ein schillerndes Leben, und lebte zeitweise im kalifornischen Ventura, auf Mallorca und in Boltenhagen an der Ostsee.

Viele Fernsehzuschauer kennen die beiden von ihrer gemeinsamen Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars", bei der sie 2017 mitmachten. Dort mussten sie sich jedoch bereits nach der ersten Folge wieder verabschieden.

Sonja und Martin Semmelrogge trennten sich 2017

Kurz darauf zerbrach die Beziehung der Semmelrogges, Martin und Sonja trennten sich - blieben aber weiter freundschaftlich miteinander verbunden.

Martin Semmelrogge gehört zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands, seit den frühen 70er Jahren steht er vor der Kamera. Seinen Durchbruch hatte er mit seiner Rolle in der Walter-Kempowski-Verfilmung "Tadellöser & Wolff" von 1975. International bekannt wurde er durch sein Mitwirken in dem weltweit erfolgreichen Weltkriegs-Film "Das Boot" von Wolfgang Petersen. Semmelrogge verkörperte darin den 2. Wachoffizier. Diese Rolle öffnete ihm auch Türen in Hollywood, so spielte er 1993 in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" mit. Bis heute ist der 62-Jährige regelmäßig in TV-Filmen und -Serien zu sehen.

Die Ehe mit Sonja blieb kinderlos. Aus seiner ersten Ehe hat Martin Semmelrogge zwei Kinder, Dustin, 38, und Joanna Semmelrogge, 28.