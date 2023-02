Bei Prime Video startet mit "HILLarious" die neue Sketch-Comedy von Martina Hill. Im Interview verrät die 48-Jährige, über welche Witze sie selbst lachen kann, welche Rollen sie reizen und warum sie eine Abneigung gegen Dating-Apps hat. Von Alexander Nebe

Frau Hill, Sie waren in der Vergangenheit in Ihren Gags auch gerne mal derb-anarchisch …

… und bei den fast tausend Sketchen, die ich in den vergangenen 15 Jahren gedreht habe, sind auch einige dabei, die ich so heute nicht mehr drehen würde. Aber weniger, weil ich das Gefühl habe, dass ich das heute nicht mehr bringen darf, sondern weil ich mich mit der Zeit eben auch weiterentwickelt habe.

Ist eine derartige "political uncorrectness", die auch bei Ihnen immer wieder durchgeschimmert ist, in unserer Woke- und Cancel-Culture-Ära nicht fast unmöglich geworden?

Nein, das finde ich nicht. Außerdem ist das Angebot heute doch größer, bunter und vielfältiger denn je. Ich liebe es nach wie vor, Grenzen zu überschreiten und zu überraschen. In meinen Sketchen überspitze ich auch weiterhin den Alltag und greife oft zu pädagogisch durchaus unkonventionellen Mitteln, die in der Realität so natürlich gar nicht gehen. Aber "HILLarious" ist ja auch eine Sketch-Comedy und kein Erziehungsratgeber.

Welche Art von Humor mögen Sie persönlich?

Ich stehe auf die überspitzte "Es-ist-lustig-weil-es-wahr-ist"-Ebene. Ich mag aber auch sinnlosen Gaga-Quatsch, lustige Tiervideos, Parodien oder platten Wortwitz – die Spanne ist bei mir groß. Es ist nicht sonderlich schwer, mich zum Lachen zu bringen. Wobei das ganz oft natürlich auch Tagesform abhängig ist.

Was für eine Art von Humor stößt Sie eher ab?

Mit Sarkasmus, Zynismus oder sehr persönlichen Angriffen kann ich nichts anfangen. Ebenso wenig damit, wenn plumpe Beleidigungen als Witze verkauft werden oder wenn es zu geschmacklos wird. Ich mag Humor, wenn er auf Augenhöhe stattfindet. Und wenn man mit Witz und Augenzwinkern nach oben austeilt, dann ist das für mich absolut ok.

Wie hat sich Ihr Humor mit dem Älterwerden verändert?

Ich bin sensibler geworden und gehe an vieles mit mehr Fingerspitzengefühl heran. Die ganzen Erlebnisse, neue Erfahrungen und Eindrücke über die Zeit haben mich verändert und das färbt natürlich auch auf meine Arbeit ab.

Wie schnell fließen bei Ihnen die Tränen?

Was raus muss, muss raus! Gefühle sind dafür da, um gefühlt zu werden und es gibt bei mir solche und solche Tage. Manchmal kann mich schon ein Geruch oder ein Musikstück, das mich an etwas aus der Vergangenheit erinnert, zutiefst berühren. Und das gar nicht mal, weil es mit einer negativen Erinnerung verknüpft ist, sondern einfach, weil es in der Vergangenheit liegt.

Demnach haben Sie ein Faible für Melancholie?

Ab und zu liebe ich diese ganz besonderen, melancholischen Momente, in denen ich in meiner Vergangenheit krame. Ich liebe auch Flohmärkte, Museen oder leerstehende Häuser. Die ziehen mich magisch an. Herrlich! Aber irgendwie auch ein bisschen gruselig.

Mögen Sie es, sich zu gruseln?

Nein, es gibt kaum etwas, was ich mehr hasse, denn ich bin furchtbar schreckhaft und hab was das angeht eine blühende Fantasie. Bei mir kann man zum Beispiel auch nicht einfach so um die Ecke kommen – dann gehe ich sofort an die Decke. Meine Eltern wurden deshalb schon von mir als Kind instruiert, doch bitte zu schnipsen oder sich bemerkbar zu machen, wenn sie zum Beispiel einfach so in die Küche kamen oder in mein Zimmer.

Tatsächlich?

"Wer soll denn hier sonst um die Ecke kommen, ich wohne hier", hat mein Vater jedes Mal gesagt, wenn er wieder von mir angeschrien wurde. Also wurde irgendwann immer geschnipst oder geklatscht und gerufen: "Martina! Ich komme jetzt um die Ecke!" Das ist bis heute so – ohne Witz. Da hab ich definitiv ein Ding weg!

Wie erklären Sie sich diese Marotte?

Schuld daran sind meiner Meinung nach die dämlichen Horrorfilme, die ich in meiner Jugend geguckt habe. "Freitag der 13.", "Poltergeist", "Der Exorzist" oder "Shining". Nichts gegen Jack Nickolson – ich liebe ihn! – aber der Film ist so schlimm. Diese Filme haben mir ein Stück meiner Kindheit und Jugend zerstört und deshalb schaue ich mir auch grundsätzlich keinen mehr an. Es ist mir zum Beispiel bis heute nur ganz schwer möglich, am Strand meine Füße einzubuddeln, weil ich als Kind "Blood Beach – Horror am Strand" gesehen habe.

"Blood Beach"? Noch nie gehört.

Das war so ein Trashfilm aus den frühen Achtzigerjahren, in dem sich ein Monster in einer Höhle unter einem Strandgebiet eingenistet hat und über Urlaubsgäste hermacht. In der allerersten Szene wird einem kleinen Hund erst mal der Kopf abgerissen.

Solche Filme guckt man ja auch nicht als Kind. Wie lange ist das her?

Das war auf dem achten Kindergeburtstag einer Grundschulfreundin, wo deren Mutter auf die glorreiche Idee kam, das Video einzulegen. Mit 20 habe ich mir den Film dann mal in der Videothek ausgeliehen, um das Trauma aufzulösen.

Und? Hat's funktioniert?

Ja. Ich bin eingeschlafen. Der Film war echt mies – auch handwerklich! Aber als Kind habe ich das schlechte Gummi-Karneval-Monsterkostüm natürlich nicht infrage gestellt. Und da das Unterbewusstsein auch im erwachsenen Alter nicht abstrahieren kann, was echt ist und was nicht, lasse ich es seitdem einfach sein, mich mit solchen Filmen zuzumüllen. Vielleicht liebe ich Comedy auch deswegen so sehr. Weil es das totale Kontrastprogramm ist.

Sie sind Schauspielerin, Entertainerin und – auch wenn die Bezeichnung überstrapaziert ist und Sie latent nervt – eine "Comedy-Queen". Wann sehen wir Sie mal in einer dramatischen Rolle? Reizt Sie ein Image-Wechsel?

Doch, na klar. Da hätte ich schon große Lust drauf. Mich reizt die gesamte Bandbreite der Schauspielkunst. Ich spiele ja in vielen der Sketche ganz naturalistisch und realistisch. Alles zu seiner Zeit. Aber in einem Horrorstreifen würde ich nicht mitspielen wollen. Dafür bin ich definitiv zu sensibel.

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Ähm … mal überlegen. Ich verzweifle ja mit Vorliebe im Straßenverkehr, wenn ich mich wieder mal verfahren habe und unter Zeitdruck bin. Dann fange ich mit absoluter Hingabe aus einer Mischung von Wut und Verzweiflung an zu heulen. Ich habe dann richtig Mitleid mit mir. Ich bin grundsätzlich eine sehr emotionale Fahrerin.

Sind Sie privat auch immer so voller Power, wie in Ihren Sketchen?

Ach, das das wär toll. Nach dem Weckerklingeln Augen auf und ab geht die Lutzi! Ganz so ist es leider nicht. In mir steckt von allem ein bisschen: Ich habe ganz viele Facetten von den Frauen, die ich in meinen Sketchen spiele. Da gibt es den Typ Schnarchtasse, hyperaktiv, Sporty-Spicegirl, sexy, peinlich, tough und schüchtern, verpeilt, antrieblos … Ich bin eine Mischung aus allem, je nach Tagesform und mit der Kondition eines Faultiers.

Neben Ihrer neuen Show "HILLarious" sind Sie auch in der Beziehungskomödie "Caveman" im Kino zu sehen. Manche Männer berufen sich bis heute gerne darauf, dass sie vom "Caveman" abstammen; Jäger und Beschützer sind bzw. zuweilen archaische Urtriebe haben? Alles nur eine blöde Ausrede?

Ich halte ich es generell für schwierig, wenn man sich darauf beruft und mit der Ausrede kommt: "Schatz, dafür kann ich nichts, das sind meine Neandertaler-Gene!" Aber ja, wir können nicht leugnen, dass ein Großteil unseres Instinktverhaltens nun mal aus der Urzeit stammt, ebenso wenig wie die Tatsache, dass seitdem allerdings auch eine Menge weiterentwickelt hat.

Was macht für Sie einen modernen Mann im Jahr 2023 aus?

Dass er sich nicht über seine Männlichkeit, sondern über seine Menschlichkeit definiert. Der findet auch so zu sich selbst und seiner inneren Stärke. Wenn er dann auch noch ausgeglichen, sozial und emphatisch ist, kann kaum noch etwas schiefgehen.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Missverständnis-Potenziale in Sachen Kommunikation?

Meist im Kleinen, im ganz alltäglichen Wahnsinn. Da finden sich so viele schöne Möglichkeiten, Lappalien, die zum Ausufern prädestiniert sind. Es ist letzten Endes das berühmte Loriot-Frühstücksei, das hat immer noch viel Potenzial: "Berta, das Ei ist hart." "Zu viele Eier sind gar nicht gesund!"

Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit Dating-Apps?

Das fragen Sie eine Frau, die auf ihrem Smartphone nicht mal WhatsApp installiert hat. Für mich wäre dieser ganze Social-Media-Dating-Wahnsinn der blanke Horror! Ich käme überhaupt nicht hinterher.

Wie können wir mit viel mehr Leichtigkeit und Lachen durch unser Leben gehen?

Indem wir das Kindliche, Unbeschwerte und Alberne in uns so gut es geht bewahren. Strecken Sie sich wieder mal selbst die Zunge im Spiegel raus und lassen das innere Kind in sich heraus. Es tut so gut, einfach mal Quatsch zu machen und die Dinge und das Leben mit viel Humor und Selbstironie zu nehmen.