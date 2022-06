"Emergency Room"-Schauspielerin Mary Mara ist tot. Die 61-Jährige soll Medienberichten zufolge in einem Fluss ertrunken sein.

US-Schauspielerin Mary Mara, bekannt für ihre Rollen in den Serien "Emergency Room" und "Ray Donovan", ist tot. Das berichtet CNN unter Berufung auf ihren Manager Craig Dorfman. Mara wurde 61 Jahre alt. "Mary war eine der besten Schauspielerinnen, die ich je getroffen habe", erklärte Dorfman demnach. "Ich erinnere mich noch, wie ich sie 1992 in 'Mad Forest' am Broadway auf der Bühne gesehen habe. Sie war elektrisierend, witzig und eine echte Persönlichkeit. Jeder liebte sie. Sie wird uns fehlen."

Laut einer Mitteilung der New York State Police reagierten Polizisten am Sonntagmorgen auf einen Notruf, so CNN weiter. Im Sankt-Lorenz-Strom sei von den Einsatzkräften eine "verstorbene Frau" entdeckt worden. "Die vorläufigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Opfer beim Schwimmen ertrunken ist", heißt es von der Polizei. Es gebe keine Anzeichen von Fremdverschulden. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Engagements in vielen Serien

Mary Mara hatte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, zu sehen war sie unter anderem in einigen Folgen von "Dexter", "Practice - Die Anwälte" oder "Star Trek: Enterprise". Bekannt war die Schauspielerin vor allem für ihre Engagements in den Serien "Nash Bridges", "Emergency Room - Die Notaufnahme" und "Ray Donovan". Zudem stand sie für Filme wie etwa "Auf die harte Tour", "Der letzte Komödiant - Mr. Saturday Night" oder "Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe" vor der Kamera.