US-Schauspielerin Mary Mara ist tot. Die 61-Jährige ist laut US-Polizei beim Baden in einem Fluss ertrunken. Bekannt wurde Mara durch Auftritte in Serien wie "Emergency Room" oder "Law & Order".

Die aus Serien wie "Emergency Room" oder "Law & Order" bekannte US-Schauspielerin Mary Mara ist laut US-Polizei im Sankt-Lorenz-Strom ertrunken. Die 61-Jährige wurde am Sonntagmorgen in dem Fluss an ihrem Wohnort Cape Vincent im Bundesstaat New York tot aufgefunden, wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Ihr Manager Craig Dorfman sagte dem US-Sender CNN: "Mary war eine der besten Schauspielerinnen, die ich je getroffen habe. Ich erinnere mich noch daran, wie ich sie 1992 auf der Bühne in 'Mad Forest' am Broadway sah. Sie war elektrisierend, lustig und eine echte Persönlichkeit. Jeder hat sie geliebt. Wir werden sie vermissen."

Laut einer Mitteilung der New York State Police reagierten Polizisten am Sonntagmorgen auf einen Notruf, so CNN weiter. Im Sankt-Lorenz-Strom sei von den Einsatzkräften eine "verstorbene Frau" entdeckt worden. Vorläufige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sie beim Schwimmen ertrunken sei, hieß es in der Mitteilung. Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen. Die genaue Todesursache soll nun eine Autopsie ergeben. Der Sankt-Lorenz-Strom fließt von den Großen Seen bis zum Atlantik und durchquert dabei Kanada und die USA.

Mary Mara spielte in vielen Serien mit

Mary Mara hatte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, zu sehen war sie unter anderem in einigen Folgen von "Dexter", "Practice – Die Anwälte" oder "Star Trek: Enterprise". Bekannt war die Schauspielerin vor allem für ihre Engagements in den Serien "Nash Bridges", "Emergency Room – Die Notaufnahme" und "Ray Donovan". Zudem stand sie für Filme wie etwa "Auf die harte Tour", "Der letzte Komödiant – Mr. Saturday Night" oder "Love Potion No. 9 – Der Duft der Liebe" vor der Kamera. Zuletzt drehte sie 2020 den Film "Break Even".