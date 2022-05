Prinz Christian und künftig auch Prinzessin Isabella von Dänemark besuchen ein renommiertes Internat. Doch jetzt enthüllte eine Doku schwere Vorwürfe – Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary sind erschüttert.

Der dänische Kronprinz Frederik (53) und seine Frau Kronprinzessin Mary (50) haben mit offener Kritik auf schwere Vorwürfe gegen die Schule ihres Sohns Prinz Christian (16) reagiert.

In einer Stellungnahme, die das Paar auf Instagram verbreitete, heißt es: "Als Eltern eines Kindes, das auf Herlufsholm geht, sind wir tief erschüttert von den Aussagen, die in der aktuellen Dokumentation enthüllt wurden. Es ist herzzerreißend von systematischem Mobbing und einer Kultur des Missbrauchs und der Gewalt zu hören. Das ist komplett inakzeptabel. Als Eltern erwarten wir, dass die Schule eine Kultur sicherstellt, in der alle sicher sind und Teil einer Gemeinschaft. Wir werden in der kommen Zeit die Änderungen verfolgen, die offenkundig notwendig sind."

Eine solche Erklärung von Vertretern des Königshauses ist sehr ungewöhnlich. Experten halten das für einen Beleg dafür, wie ernst die dänischen Royals die in einer Fernsehdokumentation laut gewordenen Vorwürfe nehmen. Die Stiftung von Kronprinzessin Mary setzt sich unter anderem intensiv gegen Mobbing ein.

Kronprinzessin Mary von Dänemark: Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe gegen Schule ihres Sohnes

Prinz Christian ist Gymnasialschüler an dem Internat in der Nähe von Næstved, gut 70 Kilometer südwestlich von Kopenhagen. Auch seine Schwester Prinzessin Isabella (15) will nach den Sommerferien auf die Schule gehen.

Der Sender TV2 schildert in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Doku mit dem Namen "Herlufsholms hemmeligheder" (Die Heimlichkeiten von Herlufsholm) Fälle von körperlicher Gewalt, Mobbing und sexuellem Missbrauch an der Schule. Mit 50 ehemaligen Schülern haben die Macher der Sendung gesprochen und viele von ihnen berichten von kränkenden Erfahrungen, die sie an der prestigeträchtigen Einrichtung erlebt hätten. Ältere Schüler sollen die jüngeren vor allem nachts überfallen und unter anderem regelmäßig verprügelt haben.

Die Schulführung teilte mit, unabhängige Untersuchungen einzuleiten. "Billed Bladet" zitiert aus einer Pressemitteilung des Schulbeiratsvorsitzenden: "Ich möchte mich im Namen des Beirats entschuldigen. Wir schulden den beiden, die in der Sendung aufgetreten sind, sowie jenen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten, unseren Dank für ihren Mut." Man habe in einem Treffen über die Probleme und mögliche Lösungen gesprochen. Als sofortige Maßnahme wurde der Rektor Mikkel Kjellberg entlassen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen forderte am Freitag auf Facebook, die Schule müsse Verantwortung übernehmen und die zugrundeliegende Kultur stoppen.