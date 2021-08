Seit wenigen Monaten sind Rebecca Mir und Massimo Sinató Eltern. Nun sprechen die beiden über ihr Familienleben zu dritt.

Model Rebecca Mir, 29, und Profi-Tänzer Massimo Sinató, 40, sind seit April Eltern eines kleinen Sohnes. Jetzt hat das Paar Frauke Ludowig bei RTL das erste Interview nach der Geburt gegeben.

Die Rollen sind bei den beiden offenbar klar verteilt: Nachts stehe vor allem Rebecca Mir auf. "Ich kann keine Milch geben", entschuldigt sich der Tänzer. Seine Partnerin verteidigt ihn direkt: "Ich wollte ihn gerade in Schutz nehmen, er kann ja auch gar nichts machen." Sie wechsele allerdings auch häufiger die Windeln. "Er hat es schon ein- oder zweimal gemacht", scherzt die 29-Jährige. "Schon öfter", widerspricht Sinató. "Sie lässt mich auch gar nicht. Sie macht das gerne."

Massimo Sinató schlug den Schwangerschaftstest vor

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Schwangerschaftsgerüchte um Rebecca Mir gegeben. Im vergangenen August hatte sie dies auf Instagram dementiert. "Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich auch mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut", hatte das Model in einer Insta-Story geschrieben. Zwei Wochen später sei sie jedoch wirklich überraschend schwanger geworden, verrät sie.

Sinató habe von Anfang an davon gewusst, sagt er. Er habe nach einer Ahnung gesagt: "Schatz, wir machen jetzt einen Test." Um nicht erkannt zu werden, seien sie vermummt mit Kappe und Schal in eine Apotheke gegangen. Der Test war schließlich positiv.

Die Geburt lief für Sinató emotional ab: "Wenn man als Mann bei einer Geburt dabei war, dann denkt man sich: Mein Gott, was eine Frau da schafft. Ich liebe sie noch mehr", macht er seiner Frau eine Liebeserklärung. Außerdem gibt er zu: "Ein Tränchen ist schon gekullert."Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? Massimo Sinató sei für ein zweites Kind "jederzeit bereit". Rebecca Mir will sich hingegen erst mal an die neue Situation mit einem Kind gewöhnen: Sie will es langsam angehen lassen.

Rebecca Mir und Massimo Sinató lernten sich 2012 bei "Let's Dance" kennen. Damals landeten sie in der Tanzshow auf dem zweiten Platz. 2015 heirateten die beiden auf Sizilien.