Diese Geschichte ist so wild, dass man sie nur mühsam erklären kann. Wir versuchen es trotzdem: Was hat es mit dem aktuellen Flirtverhalten des Fußballers Mats Hummels auf sich?

Uff. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Am Montagabend liefen die sozialen Medien heiß, nachdem sich ungefähr drei Frauen überraschend offenherzig zum Liebesleben von Fußballstar Mats Hummel geäußert hatten. Kurz zusammengefasst: Mats Hummels und seine Noch-Frau Cathy sind offenbar nicht mehr so liiert, wie es Ehepaare optimalerweise sein sollten. Mit einer jungen Dame namens Lisa Straube soll der Kicker schon im vergangenen Jahr ein Techtelmechtel gehabt haben, doch das entwickelte sich auf lange Sicht offenbar nicht so, wie es das optimalerweise sollte. Und ein deutsches Nachwuchsmodel gab nun an, ein "Dinner-Date" mit Hummels gehabt zu haben, das für beide mehr als suboptimal endete. Sie sehen, es gibt hier viel aufzuarbeiten.

Das Nachwuchsmodel heißt Céline Bethmann und gewann 2017 Heidi Klums Talentshow "Germany's Next Top Model". Diese junge Dame flirtete auf Instagram nun laut eigenen Angaben mit Mats Hummels. Wer diesen Chataustausch initiiert hat, ist unbekannt. Er verlief jedenfalls vielversprechend. Für vergangenen Mittwoch verabredeten die beiden sich zum "Dinner-Date". Auf die Frage, ob der Fußballer denn wirklich Single sei, antwortete er laut Bethmann unnötig deutlich: "Oh Gott, ja." Ich weiß nicht, ob Sie gelegentlich Formel 1 schauen, aber vielleicht haben Sie noch Sebastian Vettels frustrierten Funk-Ausruf "Mein Gott, muss das sein?!" im Ohr – er wäre auf eine so ungeschickte Äußerung die korrekte Reaktion. Denn egal wie freundschaftlich und geklärt das Verhältnis von Mats und Noch-Frau Cathy aktuell ist – sein "Oh Gott" dürfte die Mutter seines Sohnes sicher irgendwie beleidigt haben.

Mats Hummels ist offenbar Single

Warum wir seine Antwort so genau kennen? Weil Model Céline sie öffentlich in ihren Instagram-Stories teilte. Mitsamt des ganzen (banalen) Chatverlaufs der Dinner-Verabredung. Überhaupt scheinen bei der 23-Jährigen ob der Endorphinausschüttung einige Synapsen etwas überreagiert zu haben. Denn sie schickte auch – passen Sie auf – den Link zu einem Artikel über ihre Verabredung mit Hummels via Instagram-Direktnachricht an dessen Ehefrau. Einen entsprechenden Screenshot teilte Cathy Hummels jedenfalls auf Instagram. Warum genau Céline so etwas tun sollte, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Die feine Art ist es nicht. Irgendwie ansatzweise okay im normalen menschlichen Miteinander ist es halt auch nicht.

Nun hat Cathy Hummels, was auch immer man von ihr halten mag, einen Hauch mehr Erfahrung in Sachen sozialer Medien. Sie reagierte ebenso souverän wie amüsant – und machte die private Botschaft des ihr zuvor persönlich unbekannten Models öffentlich, indem sie einen Screenshot der frechen Nachricht in ihren eigenen Instagram-Stories teilte. "Danke für den Lesestoff und dein erstes 'Hallo' an mich", kommentierte sie Célines anscheinend wortlos an sie geschickten Link zu einem Klatschartikel süffisant. Und fügte hinzu: "Wie schön, dass auch ich heute ein Date habe! Mit...? Zeige ich euch später!"

Trennungsgerüchte Cathy und Mats Hummels – die Bilder ihrer Liebe 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter 2007 lernte Mats Hummels Cathy Fischer (hier 2010 bei einem Event) in München kennen. Sie war gerade zur "Miss FC Bayern" gewählt worden. An ihrem ersten Date gingen der Fußballer und die heutige Influencerin ins Kino. "Eigentlich wundert's mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich die ganze Zeit gejammert und gesagt habe: 'Oh, ich hab' so Schmerzen, ich brauch eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus'", erinnerte sich Cathy Hummels im "Place to B"-Podcast der "Bild"-Zeitung an das Treffen. 2008 zog sie zu ihm nach Dortmund, wo Hummels für den BVB spielte. Mehr

Hummels-Drama auf Instagram

Kommen Sie bis hierhin mit? Denn, Achtung, jetzt wird es noch etwas komplizierter. Model Céline Bethmann sah natürlich besagte Story, und bekam offenbar Panik. Denn sie schien davon auszugehen, dass Cathys Date eines mit derselben Person sei, die sie sich eigentlich klargemacht zu haben glaubte. Doch schon kurz darauf löste Cathy Hummels elegant auf und postete nicht nur ein sexy Bikinibild von sich, sondern auch: "Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig." Es gebe "vegane Lasagne á la Mama". Ludwig ist der Sohn des Ehepaars Hummels. So machte Cathy zwei Dinge klar: Dass sie immer noch die Mutter von Mats Hummels' Kind ist – und eine potenzielle neue Frau an dessen Seite somit eher dumm sein muss, sich sofort derart schlecht mit ihr zu stellen. Denn sie wird immer Teil seines Lebens sein.

Noch vor dieser "Auflösung" aber postete Céline Bethmann ihrerseits einen Screenshot des Screenshots, den Cathy von ihrer Nachricht gemacht und kommentiert hatte – und schrieb dazu: "Fake News!" Wohl, um ihren Fans klarzumachen, dass Cathy kein Date mit Mats habe. Bisschen übertrieben, aber okay. Im Nachhinein schon auch ziemlich peinlich. Erwartungsgemäß hatten diesen merkwürdigen, passiv-aggressiven Schlagabtausch auf Instagram zahllose Menschen mitverfolgt. Und die digitalen Drähte des Internets glühten heiß in dieser Nacht. Selbst Leute, die keine Ahnung von Fußball und mit der Schminke-Fitness-Tussi-Welt der klassischen deutschen Instagrammerinnen nichts am Hut haben, beobachteten das Geschehen fasziniert. Sie müssen zugeben: Unterhaltsam ist das Ganze!

Frau Nummer drei, Frau Nummer vier

Noch eine Bemerkung zum sagenumwobenen "Dinner-Date" von Mats Hummels und Céline Bethmann: Es gibt ein Foto der Mahlzeit, die beide gemeinsam eingenommen haben. Und ... also, romantisch sieht das nicht aus. Beide haben zwei lustlose Bratenscheiben auf dem Teller, sehr durchgebraten, außerdem Röstkartoffeln und etwas, dass wahlweise sehr blasses Rührei oder Kartoffelbrei sein könnte. Ja, das sieht genauso lecker aus, wie es nicht klingt. Zudem deutet die ganze Atmosphäre darauf hin, dass das Treffen eher in einem Imbiss als in einem echten Restaurant stattgefunden hat. Was soll man davon halten?

Nachdem also viele Menschen sich über diese ganze Arie amüsiert hatten, meldete sich eine weitere junge Frau zu Wort: Lisa Straube. Die professionelle Tischtennisspielerin soll im vergangenen Jahr zeitweise recht eng mit Hummels gewesen sein. Nun schlug sie sich ausdrücklich auf die Seite von dessen Noch-Frau und verurteilte Célines Verhalten – natürlich in ihren Insta-Stories – aufs Schärfste. Man sinniert währenddessen: Ist das wirklich weibliche Solidarität? Oder eher Zorn gegenüber einer scheinbar erfolgreicheren Nebenbuhlerin?

Wer auch kein gutes Bild abgibt: Mats Hummels

Es ist alles sehr lustig, klar. Aber eines muss am Ende gesagt werden: Auch, wenn Mats Hummels erfolgreicher Fußballer mit dickem Bankkonto ist, solide aussieht und sich charmant verkaufen kann – das Bild, das er hier abgibt, ist kein besonders glanzvolles. Einmal darf man seinen Geschmack bei der Partnerinnenwahl durchaus fragend betrachten, zudem seine Menschenkenntnis, denn das Date mit Bethmann wäre womöglich mit etwas mehr davon seinerseits nicht in einem solchen PR-Desaster geendet. Und überhaupt: Klar kann man sich jetzt als lässiger Player abfeiern lassen. Das macht zumindest halb Twitter ja auch gerade mit großem Enthusiasmus. Aber elegant, lieber Mats, elegant ist das nicht.