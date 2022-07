Cathy Hummels nimmt es mit Humor und Sarkasmus, was Mats in München so treibt

Mats Hummels scheint sich langsam zum neuen deutschen Fußball-Playboy zu mausern, während seiner Noch-Ehefrau Cathy Hummels immer wieder die Schlagzeilen über eine neue Liebschaft präsentiert werden. Grund genug, dass sie diese mit einem coolen Statement kommentiert.

Es ist ein Klischee: Was machen Männer nach einer Trennung häufig? Richtig, Party und Frauen. Wohingegen Frauen sich meist erstmal um sich selbst kümmern und versuchen, Ruhe zu finden. Ein prominentes Beispiel sind derzeit die Hummels. Zwar ist die Trennung von Mats und Cathy nach wie vor nicht bestätigt, jedoch sieht man ihn immer häufiger mit anderen Frauen und sie macht immer wieder Anspielungen, die auf ein Ehe-Aus schließen lassen.

Am vergangenen Wochenende wurde Mats Hummels erneut in weiblicher Begleitung in einer Münchner Diskothek gesehen, die "Bild" Zeitung veröffentlichte daraufhin Fotos und titelte damit auf ihrer Homepage. Die Frau in Mats Armen soll zwar lediglich aus seinem weitläufigen Bekanntenkreis sein und vergeben. Natürlich ist dieser Beitrag auch nicht an Hummels Frau Cathy vorbeigegangen.

Cathy Hummels reagiert doppeldeutig

Nach bereits drei anderen Damen, die öffentlich bekannt wurden, die mit Mats Hummels geflirtet haben sollen, ist das in kurzer Zeit die vierte Dame, die dem Fußballer nahegekommen sein soll. Die Vorgängerinnen sollen das Only-Fans-Mitglied Julia Gauly, 27 Jahre alt, sowie die 23-jährige "Germany’s Next Topmodel"-Gewinnern Céline Bethmann und die 22-jährige Influencerin Lisa Straube gewesen sein. Cathy Hummels postete die neuesten Schlagzeilen "Wenn Mats einen Tag frei hat" nun in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: "Ahhh... ich glaub, es vergeht kein Tag ohne Schlagzeilen. Ludwig ist übrigens ein begnadeter Tänzer. Am Samstag hatte er auch eine tolle Life Performance als Tänzer mit seinem Kindergarten. Ich konnte leider nicht dabei sein, da ich arbeiten musste.... Hätte auch gerne gekuschelt. Aber mit Ludwig."

Eine sehr doppeldeutige Botschaft der 34-Jährigen, denn die neuesten Liebschaften des Fußballers scheinen alle jünger zu sein als der 33-Jährige. Ob Cathy Hummels hier wirklich über den gemeinsamen Sohn Ludwig redet oder ob das Posting doch eine tiefere Botschaft enthält, lässt die Moderatorin offen. Nachdem Mats Hummels am vergangenen Wochenende auch noch ein Video veröffentlicht hatte, in dem er mit Lego spielend auf dem Fußboden sitzt, scheint eine "Kindergarten"-Doppeldeutigkeit nahezuliegen.

Quelle: Instagram, Bild