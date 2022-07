Sie galten lange Zeit als Traumpaar. Doch zuletzt mehrten sich Berichte über den kritischen Zustand der Ehe zwischen Mats und Cathy Hummels. Nun gibt es offenbar eine neue Entwicklung.

Mehr als 14 Jahre waren sie ein Paar, sieben Jahre davon verheiratet. Doch nun scheint die Liebe zwischen Mats Hummels und seiner Ehefrau Cathy ein Ende gefunden zu haben. Wie RTL aus dem engen Umfeld von Cathy Hummels erfuhr, wurde bereits die Scheidung eingereicht. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Das Paar soll bereits seit einem Jahr getrennt leben.

Keine Stellungnahme von Mats und Cathy Hummels

Weder Cathy noch BVB-Star Mats Hummels haben sich offiziell zur Scheidung geäußert. Doch auf Instagram veröffentlichte die Influencerin einen kryptischen Beitrag, den viele als Kommentar zu ihrem Ehe-Aus interpretierten: "Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue", heißt es in einem Posting vom Dienstag. "Ich mag Veränderungen nicht so gern. Aber sie zu akzeptieren, hilft einem, auch wenn es weh tut. Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv. Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben. Let's go. Nur wohin?"

Laut RTL soll Cathy Hummels bis zum Schluss versucht haben, um die Ehe zu kämpfen. Immer wieder postete sie in der Vergangenheit Fotos, die sie zusammen mit Ehemann Mats zeigen. Auch als Berichte über ein Liebesaus längst die Runde machten, hielt die Münchnerin weiterhin den Eindruck einer intakten Ehe aufrecht.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2007 in München, Cathy Fischer war damals noch Schülerin, Mats Hummels stand beim FC Bayern unter Vertrag. Als der Verteidiger 2008 zu Borussia Dortmund wechselte, zog Freundin Cathy mit ins Ruhrgebiet - und sorgte als Frau an seiner Seite schon bald für Schlagzeilen. Sie stand für mehrere Fernsehsender vor der Kamera, als Mats Humels 2014 mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister wurde, war sie mit dabei.

2007 lernte Mats Hummels Cathy Fischer (hier 2010 bei einem Event) in München kennen. Sie war gerade zur "Miss FC Bayern" gewählt worden. An ihrem ersten Date gingen der Fußballer und die heutige Influencerin ins Kino. "Eigentlich wundert's mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich die ganze Zeit gejammert und gesagt habe: 'Oh, ich hab' so Schmerzen, ich brauch eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus'", erinnerte sich Cathy Hummels im "Place to B"-Podcast der "Bild"-Zeitung an das Treffen. 2008 zog sie zu ihm nach Dortmund, wo Hummels für den BVB spielte.

Ein Jahr später heiratete das Paar, 2018 kam der gemeinsame Sohn Ludwig auf die Welt. Zu dem Zeitpunkt spielte Mats Hummels wieder in München, wo das Paar nun lebte. Doch als der Profi 2019 erneut nach Dortmund wechselte, blieb Ehefrau Cathy in ihrer Heimat.

Wie es nun aussieht, könnten die getrennten Wohnungen ein Dauerzustand werden.

