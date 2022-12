19. Dezember 2022

Cindy, Helena und Christy: Treffen sich drei Supermodels in New York

In den Neunzigern eroberten sie gemeinsam die Laufstege der Welt, jetzt trafen sie sich gemeinsam, um die Vorweihnachtszeit in New York zu genießen: Die Supermodels Cindy Crawford, Helena Christensen und Christy Turlington teilten auf Instagram Fotos von ihrem Wiedersehen. "Ich liebe den Big Apple zu jeder Zeit, aber besonders vor den Feiertagen – mit all den Lichtern und Dekorationen. Und nichts bringt mich mehr in Weihnachtsstimmung als ein Treffen mit Familie und Freunden", kommentierte Crawford ihren Beitrag. Turlington ergänzte: "Was für ein toller Abend! Ich wünschte, wir könnten das öfters machen!" Und Christensen schrieb: "Das Highlight im Dezember. Ich liebe euch und eure Männer." Christy Turlington war in Begleitung ihres Ehemannes Ed Burns erschienen, Cindy Crawford hatte ihren Mann Rande Gerber und ihre Tochter Kaia mit nach New York gebracht. Auch andere Supermodels wie Carla Bruni, Naomi Campbell oder Linda Evangelista kommentierten die Schnappschüsse.

