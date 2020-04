Eigentlich war er nur in Irland, um für den neuen Film "The Last Duel" von Regisseur Ridley Scott (82, "Gladiator") vor der Kamera zu stehen. Nun ist die Kleinstadt Dalkey an der Ostküste des Landes aufgrund der Corona-Pandemie zur temporären Heimat von US-Schauspieler Matt Damon (49, "Jason Bourne") geworden. Der Hollywood-Star und seine Familie schafften es nicht mehr, die "Grüne Insel" vor einem kompletten Lockdown zu verlassen - offenbar sehr zur Freude der Iren.

Die Einwohner von Dalkey staunten nicht schlecht, als der "Good Will Hunting"-Darsteller plötzlich wie Otto-Normalbürger an einem Schwimmbecken in dem wohlhabenden Vorort auftauchte. "Matt Damon sitzt wegen des Lockdowns in Dublin fest und ein paar Wochen später sieht er wie dein Cousin aus Monaghan aus, der übers Wochenende da ist, um in die Disco zu gehen", schrieb ein Anwohner zu einem Schnappschuss des Oscar-Gewinners, den er auf Twitter verbreitete. Darauf zu sehen: Damon im Freizeitlook und mit seinen Schwimmsachen in einer Einkaufstüte.

Die Fans freuen sich über den längerfristigen Besuch aus Hollywood. "Dieses Virus macht keine Unterschiede, schließt niemanden aus und beeinflusst uns überall auf der Welt", schrieb ein anderer Twitter-Nutzer. "Ich hoffe, Matt genießt seinen Aufenthalt hier." Der Star soll Berichten zufolge auch beim Joggen durch Dalkey gesichtet worden sein.

Familie Damon ist "höflich und bescheiden"

Bereits vor wenigen Wochen, als Irlands Grenzen noch offen waren, war Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (44) und den Kindern in Dublin unterwegs - und posierte damals noch fleißig für Erinnerungsfotos. Im März erzählte Mary Caviston, die den Star im "Corner Note Cafe" bediente, der "Mail on Sunday", sie sei "überrascht" gewesen, als sie realisiert habe, dass es sich bei dem Mann an Tisch 92 um den Superstar handelte. Die Familie des Schauspielers habe tadellose Manieren, sei höflich und bescheiden. Die Damons seien "einfach sehr liebenswerte Menschen".