von Eugen Epp Da ging Matt Damon sehr viel Geld durch die Lappen: Der Hollywood-Star hätte in "Avatar" mitspielen sollen und wäre an den Einnahmen beteiligt gewesen. Er lehnte ab. "Avatar" wurde der erfolgreichste Film der Geschichte – und Damon ärgert sich noch immer.

Matt Damon hat eine große Hollywood-Karriere hingelegt und dabei sicher auch nicht schlecht verdient: Für den Film "Good Will Hunting" erhielt er 1998 zusammen mit seinem Freund Ben Affleck den Oscar für das Beste Drehbuch und war zudem für seine Rolle in dem Film für eine weitere Auszeichnung nominiert. Es folgten Auftritte in vielen weiteren erfolgreichen Filmen – unter anderem abzulesen an drei Oscar-Nominierungen im Laufe der Jahre.

Allerdings hätte die Karriere von Matt Damon noch ein ganzes Stück erfolgreicher sein können, hätte er nicht vor einigen Jahren ein bestimmtes Rollenangebot abgelehnt. Er hätte nämlich in dem Science-Fiction-Film "Avatar", der 2009 in die Kinos kam, mitspielen können. Als Gage wurden ihm zehn Prozent der Einspielergebnisse angeboten, erzählte er "Entertainment Tonight". Damon lehnte damals ab. Eine Entscheidung, die er heute immer noch bereut.

Matt Damon lehnte Rolle in "Avatar" ab

"Es ist das Dümmste, was ein Schauspieler je in der Geschichte der Schauspielerei getan hat", sagte der 52-Jährige. Denn der Streifen von Regisseur James Cameron wurde zu einem absoluten Renner an den Kinokassen, bis heute ist es der kommerziell erfolgreichste Film der Kinogeschichte. Indem er sein Engagement absagte, gingen Matt Damon 250 Millionen US-Dollar durch die Lappen. Damals zog er es vor, einen weiteren Film seiner Bourne-Reihe zu drehen.

Noch immer trauert Damon dieser Rolle hinterher. "Ich habe wahrscheinlich 50 Filme gemacht. Ich habe noch nie in einem Film mitgespielt, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat", lamentierte er in dem Doppel-Interview mit seiner Schauspielkollegin Zoe Saldana. Saldana macht es damals besser: Sie sagte für "Avatar" zu und spielte in dem Film die Rolle der Neytiri, einer Angehörigen der Spezies Na'vi. "Ich bin nicht Matt Damon, ich kann 'Avatar' nicht ablehnen", scherzte Saldana und tröstete ihren Kollegen: "Es hat deiner Karriere nicht geschadet."

Auch Regisseur James Cameron versuchte, Damon zu trösten. "Er macht sich deswegen fertig", sagte Cameron im Dezember der BBC. "Und ich denke: Matt, du bist einer der größten Filmstars der Welt, komm darüber hinweg." Die Rolle, die eigentlich Damon zugedacht war, übernahm dann Sam Worthington, der auch in der Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" die Hauptrolle spielt. Eine solch hohe Beteiligung an den Einnahmen, wie sie Damon angeboten wurde, erhielt Worthington allerdings nicht.

