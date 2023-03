von Eugen Epp Aller Anfang ist schwer – auch für Matt Damon und Ben Affleck. Zu Beginn ihrer Schauspielkarriere lebten sie zusammen in einer WG und mussten jeden Cent umdrehen.

Matt Damon und Ben Affleck gehören heute zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielern in Hollywood. Doch auch sie haben mal klein angefangen und dabei schwere Zeiten erlebt. Denn der Start ihrer Schauspielkarriere verlief alles andere als glamourös. Die beiden Stars sind in Cambridge zusammen aufgewachsen und lebten sogar gemeinsam in einer WG. Und sie teilten sich in jener Zeit sogar ein Bankkonto, wie Damon jetzt in einem Podcast erzählte.

Auf dieses Konto zahlten beide das Geld, dass sie verdienten ein, und durften sich davon bedienen. Ein eheähnliches Modell also zwischen den beiden Schauspielern, die damals auf ihren großen Durchbruch hofften. "Wir wollten uns gegenseitig helfen und füreinander da sein"", erklärte Damon im Podcast des Journalisten Bill Simmons. "Solange einer von uns Geld hatte, wussten wir, dass der Strom nicht abgestellt wird."

Matt Damon und Ben Affleck bekamen zusammen den Oscar

Im Nachhinein betrachtet auch Damon das gemeinsame Konto als "seltsame Sache", damals aber hätten er und Affleck das Geld "fürs Vorsprechen" gebraucht. Es gab klare Regeln, wie und wofür das Geld auf dem Konto verwendet werden durfte. So habe man immer nur zehn Dollar abheben dürfen, erinnert sich Damon. Doch nach und nach verbesserten sich die Verhältnisse. Damon bekam eine Rolle in dem Western "Geronimo" und verdiente damit ganz gut. "Wir müssen uns für ein Jahr keine Sorgen machen", habe er damals zu Affleck gesagt.

Solche Probleme gehören für Matt Damon und Ben Affleck längst der Vergangenheit an. Doch es passt zu ihrer Geschichte, dass ihnen der große Erfolg gemeinsam erlang: Für ihr Drehbuch zu "Good Will Hunting" – beide übernehmen in dem Film auch Hauptrollen – erhielten sie 1998 zusammen den Oscar. Zuvor hatten sie jahrelang erfolglos versucht, das Drehbuch in Hollywood zu verkaufen.

Freunde fürs Leben

Es folgten zwei große Schauspielkarrieren, und immer noch verbindet Damon und Affleck eine enge Freundschaft. Mittlerweile sind sie weltbekannte Superstars, die harte Zeit in den Achtzigern, am Anfang ihrer Schauspiellaufbahn, hat sie aber nachhaltig geprägt, meint Matt Damon: "Matt und ich hatten immer das Gefühl, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen." Deshalb gebe es auch keinen Konkurrenzkampf um Rollenangebote. Im Film "Air – Der große Wurf", der im April in die Kinos kommt, spielen sie wieder gemeinsam.

